Den 13. januar ved en 15.30-tiden sad Sandra Jensen i sin egen verden i S-toget på vej hjem mod Nørrebro, hvor hun bor.

Da toget ankom til Ryparken Station, hvor hun skulle skifte forbindelse, løftede hun sit blik fra telefonen, tog sin sorte Centurion-cykel og gik ud på perronen.

Her ventede hun få minutter på S-toget mod Nørrebro Station og satte sig ind med sin cykel.

Men så opdagede Sandra noget, som hun slet ikke forstod:

Hvor var Netto-posen med hendes madpakke, der for få minutter siden sad fast på bagagebægeret?

Hun nåede kun at tænke på madpakken i få sekunder, da hun fik øje på en anden, besynderlig ting:

Låsen på cyklen var ikke den, der sad der for få minutter siden.

Og så faldt brikkerne på plads for Sandra: Det var ikke hendes cykel.

Men det var samme mærke. Samme model. Samme farve. Samme størrelse.

Sandra var altså kommet til at tage den forkerte cykel med ud af toget, da hun stod af på Ryparken Station.

»Jeg tænkte 'fuck', da det gik op for mig, for det er faktisk en cykel, som jeg har lånt af min papmor. Og så tænkte jeg også: Hvad er chancen for, at to nærmest identiske cykler står ved siden af hinanden i en s-togskupé?,« fortæller Sandra i dag til B.T.

Herefter trak hun cyklen hjem, låste den med nøglen, der sad i låsen, og satte sig til at skrive et opslag på Facebook.

»Kan i hjælpe mig??? Jeg søger en person som har mistet cyklen på billedet i S-toget og muligvis har taget min cykel, der er helt magen til,« starter opslaget, hvor hun forsøger at finde den kvinde, der efter alt at dømme må have taget Sandras cykel med hjem.

Det er denne cykelmodel, som Sandra fik taget med hjem, men som ikke var hendes Foto: Privatfoto Vis mere Det er denne cykelmodel, som Sandra fik taget med hjem, men som ikke var hendes Foto: Privatfoto

Hun ved ikke, hvem der har taget hvis cykel først, men blot at det er sket i S-toget mod Høje Taastrup mellem klokken 15:23 og 15:37.

Hvis du er kommet til at tage cyklen, eller ved hvem der har, må du gerne kontakte B.T. på sebj@bt.dk.

Ingen har kontaktet Sandra med brugbar information efter Facebook-opslaget, og selv har hun afleveret cyklen til politiet.

»Nu håber jeg på, at der er en, der melder sig. Så kan jeg få min cykel tilbage, og hun kan få sin tilbage. Og så kunne det da også være interessant at finde ud af, hvad der helt præcist er sket,« siger Sandra.