Hele seks danskere går rundt og er millionærer - uden at de ved det.

En gennemgang af Danske Spils gevinstudbetalinger viser nemlig, at nogle vindere i løbet af sidste år ikke har fået afhentet deres gevinster, som altså er i millionklassen.

Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse fredag.

Derfor opfordrer Danske Spil alle - der kan være i spil til gevinsterne - om lige at kigge skuffer, lommer og handskerum ekstra godt igennem.

»Det er helt essentielt for os at få sendt pengene afsted til dem, der har været så heldige at vinde – enten med de rigtige vindertal eller på vores Millionærgaranti, hvor man bliver millionær, selvom man har nul rigtige,« siger administrerende direktør i Danske Lotteri Spil, Pernille Wendel Mehl, og fortsætter:

»Derfor går vi også offensivt ud og efterlyser de manglende millionærer. Måske kommer man selv i tanke om, at man da har en kupon, der ikke er blevet præmiesøgt, liggende et sted, eller man taler med vores forhandlere derude og bliver mindet om det den vej.«

De uafhentede gevinster er købt hos følgende forhandlere i løbet af 2018:

Uge 15: 3.000.000 kroner - købt i Rema 1000 i Hobro.

Uge 30: 1.000.000 kroner - købt i Rema 1000 i Randers.

Uge 40: 1.000.000 kroner - købt i Fakta i København NV.

Uge 44: 1.000.000 kroner - købt i Spar i Nørager.

Uge 47: 1.000.000 kroner - købt i Skjold Burne Hadsten.

Uge 51: 1.000.000 kroner - købt i Sunds Kiosk Sunds.

Af pressemeddelelsen fremgår det også, at Danske Lotterispil (Lotto, Eurojackpot, Quick og Vikinglotto) i 2018 har udklækket ikke mindre end 202 nye millionærer.

Det er det største antal nogensinde.

»Vi er glade og stolte over at have skabt så mange millionærer i 2018 og i det hele taget. Vi er sat i verden for at levere underholdning til danskerne, og det tænker jeg også, vi har gjort, når så mange milliongevinster er blevet udbetalt til heldige vindere i løbet af sidste år,« siger Pernille Wendel Mehl.

På gevinster over 200 kroner har du et år fra trækningsdatoen til at henvende sig til Danske Spil med henblik på at få udbetalt din gevinst.