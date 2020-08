Ditte Kjærgaard luftede hunden Bella for sidste gang søndag eftermiddag 16. august.

Alt var, som det plejede på den sædvanlige gåtur med den blot to-årige labradortæve Bella. Den blev luftet på et grønt område kendt som 'marken' ved Rosenvænget i Nørresundby nær Aalborg.

Et område, der ifølge Ditte Kjærgaard ofte flyder med smadrede flasker, kanyler, kondomer og stoffer. Det kom til at forårsage Bellas tragiske død.

»Det er som at miste et familiemedlem. Hun var som et lille menneske med alt godt i sig,« siger Ditte Kjærgaard.

Bella hos dyrlægen. Privatfoto. Vis mere Bella hos dyrlægen. Privatfoto.

Bella var meget nysgerrig og altædende, og under gåturen kom det til at koste den livet. Efterladte stoffer på det grønne område blev opsnuset og ædt af den 'skødesløse' labrador.

Den kollapsede kort efter i hjemmet ved Ditte Kjærgaards far. Bella kunne nu ikke stå på bagbenene.

Bella blev hastet til Dronninglund Dyreklinik og blev behandlet for både infektion, blodforgiftning og meningitis. Men intet hjalp. Hun lå i drop i hele tre døgn, inden dyrlægen måtte give op.

»Jeg har det elendigt. Tabet fylder så enormt meget, fordi hun var så kærlig,« siger Ditte Kjærgaard.

Bella sammen med Ditte Kjærgaard. Privatfoto. Vis mere Bella sammen med Ditte Kjærgaard. Privatfoto.

Hun melder, at dyrlægen ellers gjorde alt, hvad hun kunne for Bella. Dyrlægen sov med den unge labrador og studerede nøje hendes tal, men Bella var ikke til at redde.

Anders Tølbøll er dyrlæge for Dyrenes Beskyttelse, og han fortæller, at familien gjorde det helt rigtige ved at skynde sig af sted med Bella.

»Hvis man har mistanke om, ens hund har indtaget det mindste af en mængde ukendt stof, så skal man haste af sted til dyrlægen,« siger han og forklarer, hvorfor Bella modtog flere behandlingsformer.

»De fleste dyrlæger ligger ikke inde med et testkit mod euforiserende stoffer, så mange gange bliver man nødt til at behandle ud fra, hvad man tror, det er,« fortæller han.

Bella var en nysgerrig og legesyg hund. Privatfoto. Vis mere Bella var en nysgerrig og legesyg hund. Privatfoto.

Bellas dyrlæge havde ved en lignende behandling oplevet speed i blodet på en hund. Det formodes at være det, der dræbte Bella. Remedierne til at narkoteste hunden havde dyrlægen dog ikke. Familien er i sorg over tabet og ønskede ikke en obduktion for at få svar.

»Vi skal bruge tid til at komme ovenpå igen. Det har taget rigtig hårdt på os alle i familien,« siger Ditte Kjærgaard, der især så sin far være dybt berørt.

»Han er fuldstændig knust,« siger hun.

Tip os! Har du også oplevet, at din hund er blevet dårlig som følge af at have spist narkotika, så vil vi gerne høre din historie. Skriv til os på 1929@bt.dk

Nu vil hun have ændret det grønne område til igen at være et fredeligt sted for hundeluftere. Ifølge Ditte Kjærgaard kommer politiet nemlig kun dertil, når man ringer til dem. Ellers er der ingen opsyn med det festramte område.

»Politiet og kommunen skal gøre noget nu. Børn fra skolen opholder sig der også, så noget skal der ske,« mener Ditte Kjærgaard.

»Denne gang var det vores elskede hund, der led en uværdig skæbne. Hvad hvis det var et barn næste gang?«

Dyrenes Beskyttelse melder ikke om lignende sager som Bellas rundt i landet, men kun sager i private hjem. Tallene kan dog være misvisende, da anmeldelser fra de lokale politidistrikter ikke ender hos organisationen.

B.T. har tidligere berettet om en lignende sag, hvor Sandras hund Coco i juli døde efter at have spist en klump hash.

Ditte Kjærgaard og hendes familie står nu tilbage i dyb sorg, og de skal bruge tid til at vænne sig til en hverdag uden Bella.

»Vi ved ikke, hvordan vi kommer til at tackle Bellas død, men vi håber en dag på at være klar til at blive hundeejere igen.«