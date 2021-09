Den Fynske Opera har siden begyndelsen af sidste år været gennem noget af en rutsjebanetur, som både har budt på hårde beskyldninger om trusler mod medarbejdere, dokumentfalsk, skærpede tilsyn og sågar en politianmeldelse.

Men nu oplyser kulturinstitutionens bestyrelse, at efterforskningen langt om længe er afsluttet, og at det endeligt kan konkluderes, at Den Fynske Opera ikke har handlet ulovligt.

Det fortæller Rune Kallager, der er bestyrelsesformand i Den Fynske Opera, til B.T.

»Jeg er enormt lettet og glad for, at vi nu har fået endnu en bekræftelse på, at vi ikke har handlet ulovligt,« fortæller Rune Kallager og tilføjer:

»Vi vidste jo godt inderst inde, at vi ikke havde handlet forkert, men det er rigtig rart at have endnu en ekstern instans til at bekræfte os.«

For at forstå, hvad bestyrelsesformanden mener med, at Den Fynske Opera endnu en gang er blevet bekræftet i, at de ikke har handlet ulovligt, må man lige sætte sig ind i den noget omtalte forhistorie.

For hele miseren startede med, at Den Fynske Operas bestyrelse sammen med den daværende operachef Thomas Storm blev enige om, at Thomas Storm skulle fratræde sin stilling. Dette skete dengang ifølge både operachefen selv og bestyrelsen ganske udramatisk.

Rune Kallager fortæller, at han nu er enormt lettet og glad for, at Fyns Politi har afsluttet efterforskninge af Den Fynske Operas bestyrelse og konkluderet, at de ikke har handlet ulovligt. Privatfoto. Vis mere Rune Kallager fortæller, at han nu er enormt lettet og glad for, at Fyns Politi har afsluttet efterforskninge af Den Fynske Operas bestyrelse og konkluderet, at de ikke har handlet ulovligt. Privatfoto.

Rune Kallager forklarer dog til B. T. i dag, at man oplevede et voldsomt efterspil på den fratrædelse, som man på ingen måde havde forventet.

»Vi havde helt ærligt ikke regnet med, at operachefen ville være vred over at skulle fratræde sin stilling, og han benyttede i høj grad både medierne og også kommunen til at rejse tvivl om vores evner til at drive Den Fynske Opera,«

Dette ledte til, at der skulle føres et skærpet tilsyn med Den Fynske Opera, ligesom Odense Kommune igangsatte en regulær undersøgelse af operaens ledelse.

»Vi bød det skærpede tilsyn velkommen, og det viste sig jo også, at der var nogle ting i ledelsen, som vi skulle stramme op på. Blandt andet var vi ikke dygtige nok til at kontrollere, at de rette dokumenter rent faktisk blev sendt til kommunen,« siger Rune Kallager og tilføjer:

»Men det betyder jo, at vi nu er blevet bedre og dygtigere til vores arbejde nu. Så på den måde var det rigtig fint med det skærpede tilsyn.«

I begyndelsen af 2021 droppede Odense Kommune det skærpede tilsyn med operaen og afsluttede også undersøgelsen med konklusionen, at kulturinstitutionen levede op til alle de forhold, den skulle.

I mellemtiden var Den Fynske Operas bestyrelse, formanden Rune Kallager og også Jysk Fynske Medier blevet anmeldt til politiet for både mandatsvig og dokumentfalsk.

Og nu har Fyns Politi altså ligesom kommunen konkluderet, at der ikke er blevet foretaget noget ulovligt i Den Fynske Opera.

»Jeg har været meget personligt mærket og utroligt nedtrykt over denne her sag. Men ud over de mange menneskelige konsekvenser, så har den her sag også haft økonomiske konsekvenser for operaen, som har været betragtelige,« siger Rune Kallager.

Derfor vil Den Fynske Operas bestyrelse nu have en jurist til at se på, om der skal foretages et juridisk efterspil i forbindelse med sagen. Rune Kallager forventer, at bestyrelsen vil træffe beslutning om det i løbet af december.