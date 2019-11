En række milde, grå og regnfulde dage runder efteråret af, inden en køligere front varsler skiftet til vinter.

Årets sidste efterårsuge starter ud med masser af gråvejr og en god portion regnbyger.

Sådan lyder prognosen tidligt mandag morgen fra Mette Wagner, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Vi har haft en gråvejrsweekend, og sådan starter ugen også ud, siger hun.

Mandag ser det ud til at holde tørt i dagtimerne langt de fleste steder i landet, mens der i Nordjylland kan komme nogle dryp.

- Fra mandag aften begynder der at komme nogle fronter fra sydvest, der trækker ind over landet, og de har regn med sig, siger Mette Wagner.

Tirsdag bliver således endnu en gråvejrsdag med regn af og til.

Og onsdag fortsætter med en del regn.

Temperaturerne fortsætter i den lunere ende med fire til syv grader i ugens tre første dage.

- Torsdag ser ud til at blive vejrskiftedag, varsler meteorologen.

- De seneste dage har vi haft en relativt mild luft, men i løbet af torsdagen kommer der en køligere strøm fra nord.

I løbet af torsdagen klarer det op, og der kan komme enkelte kig til solen, som bliver mere udbredte fredag.

- Når kulden trækker ned over landet, kan vi sidst på ugen begynde at se lidt vinterlige byger, siger Mette Wagner.

- Der kan være overgange med lidt slud, men i dagtimerne kan det hurtigt gå over i regn.

Det mere klare vejr sidst på ugen skaber samtidig mulighed for nattefrost og risiko for glatte veje, så der er god grund til at være opmærksom i nattetrafikken.

- Vejrskiftet, der ventes sidst på ugen, passer meget godt med kalenderen, som jo siger, at vi går over til vinter på søndag, siger meteorologen.

/ritzau/