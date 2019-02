Det var en ilter Klaus Riskær Pedersen, som tirsdag gav udtryk for sin utrilfredshed i et interviewprogram på Radio24Syv.

Årsagen til den hårde tone var ifølge partilederen og finansmanden manglende indhold i interviewet, personangreb og faktuelle fejl.

Og reaktionen kom hurtigt og kontant:

»Jeg er træt af, at jeg, når jeg forsøger at gøre brug af mine borgerrettigheder og lave politik i mit land, skal sidde med en gang pøbel-småproletar-journalisttyper, der ikke forstår en skid af noget som helst,« lød udbruddet.

Har Klaus Riskær Pedersen en pointe, når han angriber pressen og eksperterne for at bruge hans blakkede fortid til at miskreditere hans politiske projekt?

På den anden side af bordet stod den erfarne journalist Tinne Hjersing Knudsen, der er vært på interviewprogrammet '55 minutter'.

Dagen efter interviewet beklager Riskær sine hårde ord og vredesudbrud, da B.T. fanger ham på telefonen.

»Jeg undskylder, at jeg relativt direkte på et live-program meddeler en journalistisk medarbejder, at jeg føler mig indigneret over, at man benytter forskellige udtalelser, der anfægter min karakter og moral, uden at afvikle samtalen ordentligt.«

Riskær indrømmer, at han brugte forkerte ord, da han sagde 'pøbel-, småproletar-journalisttyper.'

»Det var ikke et angreb på hendes sociale baggrund,« forklarer han.

I stedet skulle han have brugt betegnelsen 'boulevardpresse', som dækker over mere dristig og sensationel journalistik. Eller som Riskær selv forklarer det; 'journalistik, hvor man smider beskyldninger afsted uden at researche'.

FAKTA om Klaus Riskær Den tidligere finansmand og bedrageridømte Klaus Riskær Pedersen er kommende folketingskandidat med sit parti, ‘Klaus Riskær Pedersen’. Han stiller op i Københavns Storkreds og partiet har foruden ham selv tre kandidater. Klaus Riskær Pedersen er tidligere dømt for groft bedrageri og har samlet modtaget over ti års fængsel, hvor en del var betinget. Han har også en politisk karriere som tidligere medlem af Europa-Parlamentet for Venstre. Riskærs politiske pejlemærker er bl.a. skat, klima, miljø, EU, tobak, alkohol og cannabis samt børn og unge.

Baggrunden for den pludselige toneændring i interviewet er, at Klaus Riskær endte med at skulle diskutere sin blakkede fortid og ikke sit politiske projekt.

»Den her stigmatisering af mig begynder at antaste mine rettigheder. Det må standse nu, ellers ødelægger man min mulighed for at præsentere min politik,« siger han og fortsætter:

»Pressen burde indse, at man nu godt ved, at Klaus Riskær er straffet. Det er ikke noget nyt. Klaus Riskær har i en hel uge redegjort for det. Nu må det være hans politiske projekt, som han skal fremlægges.«

Til B.T. forklarer Tinne Hjersing Knudsen, at hun greb interviewet helt rigtig an:

»Vil man vælges til Folketinget med et parti, der bærer ens eget navn, så ville det være en skændsel, hvis jeg ikke have gjort lytterne opmærksom på, at han har siddet i fængsel.«

Hun og Riskær havde i programmet rollen som vært og gæst.

De er dog samtidig også kollegaer i den henseende, at Riskær også har et radioprogram på Radio24Syv, der hedder 'Riskærs Fredagsbar'.

De deler derfor også samme kantine, hvilket Tinne Hjersing Knudsen spøger med, da det nu godt kan blive akavet.

Anderledes ser Riskær på situationen:

»Jeg har aldrig set hende før interviewet, og jeg vælger mit selskab til frokost med omhu, så den akavede situation vil ikke opstå. Jeg bærer heller ikke personligt nag, da det var en professionel omstændighed,« siger han.