Der har i løbet af ugen floreret en række voldsomme videoer fra efter weekendens kamp mellem F.C. København og Brøndby.

Videoerne viser særligt kampe mellem FCK-fans og politiet, hvor man på de sociale medier har fokuseret på enkelte betjentes brug af kniplen.

Og der er tilsyneladende flere, der mener, at politiets adfærd skal kigges mere detaljeret efter i sømmene.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) kan nemlig overfor B.T. oplyse, at man »har modtaget en række klager i relation til fodboldkampen mellem Brøndby og FCK i søndags, som man nu er ved at påbegynde behandlingen af.«

B.T. har sendt DUP et opfølgende spørgsmål omkring de forskellige klager, men politiklagemyndigheden er i skrivende stund ikke vendt tilbage.

Ved du noget om sagen? Så vil B.T. gerne tale med dig. Skriv en mail på sebj@bt.dk.

På de sociale medier har særligt én betjents brug af kniplen været diskuteret, og mange fodboldfans har kaldt det for unødig magtanvendelse.

B.T. spurgte mandag Københavns Politi ind til videoerne, og her lød svaret fra leder af Beredskabet, Peter Dahl:

»På alle måder har de her tosser fra begge grupperinger vist, at det man ønsker, er at komme i slagsmål med hinanden.«

»De videoer, der florerer, det er få sekunders uddrag af en hel dag, kan man sige, en hel formiddag og en hel eftermiddag med slagsmål i gaderne, hvor de her grupperinger har forsøgt at komme i infight med hinanden men også komme i slagsmål med politiet.

»Så det er meget svært for mig at vurdere i forhold til om den magtanvendelse, man ser i de ganske få sekunder, om det er proportionelt med den fulde sammenhæng,« siger Peter Dahl.

B.T. talte også tirsdag med 32-årige Aviaaja Schultz, der oplevede at blive slået af en betjent foran Parken.

Det skete, da hun forsøgte at stoppe et fanslagsmål. Det viste sig dog at være en fan og en civilbetjent, som ikke havde afsløret sin rolle i situationen.

Aviaaja Schultz valgte i den forbindelse at anmelde betjenten til DUP, og hun er altså en af »den række klager«, politiklagemyndigheden har modtaget.