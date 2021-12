I 15 minutter sad intet mindre end syv pædagoger oven på en handicappet borger på det specialiserede botilbud Sødisbakke.

Først da den handicappede borger begyndte at græde, stoppede de syv pædagoger.

Den beskrevne situation har for nylig fundet sted på botilbuddet og er ifølge lektor i socialret Eva Naur Jensen en »voldsom« magtanvendelse.

Alligevel har Socialtilsyn Nord netop afblæst seks påbud og et skærpet tilsyn mod botilbuddet, der også tidligere har været i vælten for flere kritisable forhold på stedet. Forhold, som LEV, der er handicaporganisation for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende, er dybt bekymrede over.

»Det her er jo ikke første gang, at Socialtilsynet afdækker kritisable og dybt bekymrende forhold på Sødisbakke. Det er meget problematisk, at der fortsat er så alarmerende forhold på stedet,« siger Anni Sørensen, der er formand for handicaporganisationen Lev, og fortsætter:

»Sødisbakke er et regionalt tilbud til nogle af de allermest sårbare borgere, og derfor burde fagligheden være aller højest. Magtanvendelse skal forebygges og foregå så lempeligt og kortvarigt som overhovedet muligt. Og hvis magtanvendelser endelig er nødvendige, skal de behandles korrekt.«

Tidligere har P4 Nordjylland blandt andet beskrevet, hvordan borgere og pårørende blev låst inde under såkaldte lockdowns i op mod en time.

Desuden er en medarbejder på stedet i år blevet idømt 60 dages ubetinget fængsel for vold mod en handicappet kvinde uden sprog. Samme kvinde var ved at dø af en sprængt blindtarm, fordi talrige advarsler om, at der var noget galt, blev overhørt.

Det var kun, fordi kvindens pårørende var dybt bekymrede for kvindens tilstand, at der til sidst blev tilkaldt lægehjælp.

Dét udløste i 2019 kritik fra Styrelsen for Patientsikkerhed, viser en aktindsigt, B.T. har modtaget.

»På den ene side, er jeg glad for, at vi har et tilsyn, der reagerer når de finder noget, der er kritisk. Men det er da dybt bekymrende, hvor meget, der skal til, før socialtilsynene vælger at sanktionere et botilbud,« siger Anni Sørensen og fortætter:

»Det er ubegribeligt, at der skal blive ved med at dukke de her kritisable forhold op. Derfor er det bydende nødvendigt, at socialtilsynet har en hyppig og tæt opfølgning med stedet. Uanset om det så sker via et skærpet tilsyn eller ej« lyder det fra Anni Sørensen.

Socialudvalget i Region Nordjylland orienteres om sagen på et møde på tirsdag.