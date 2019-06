En lokal pizzamand bliver hyldet for sin indsats under lørdagens brand på Tingvej på Amager.

Mens beboerne i etageejendommen kunne se de altomsluttende flammer æde deres hjem op, valgte den lokale pizzamand fra Pizzeria La Sorpresa at ile til undsætning.

Det fortæller Monika Mazurek, stifter af Facebookgruppen, som i kølvandet på branden har indsamlet donationer til berørte beboere.

»Jeg har sagt til ham, at hvis jeg kunne indstille ham til en eller anden pris, så ville jeg gøre det,« siger Monika Mazurek.

Den lokale pizzamand Fadil Tairi bliver rost til skyerne af beboerne på Tingvej, hvor der lørdag udbrød brand i en etageejendom.

Ifølge hende stod pizzamanden på stedet med mad og drikkevarer i favnen, nærmest inden branden overhovedet var gået i gang.

»Han var virkelig dagens helt. Han kom løbende med flere kasser med juice, pizzaer og toiletpapir og stillede op med alt, hvad han overhovedet kunne. Det var fuldstændig ekstraordinært,« siger hun og fortsætter:

»Han har givet pizzaer for så mange penge både i går og i dag. Han er virkelig en helt særlig person. Han har ingen relation til ejendommen, men har alligevel haft sit hjerte åbent for alle.«

På Facebook bliver pizzamanden af beboere kaldt en 'uvurderlig hjælp', og flere har sendt alt fra hjertesmileys til klapsalver mod den barmhjertige samaritaner.

'... i morgen er det måske os'

Beboerforeningen har efter branden desuden været forbi med en stor buket blomster til pizzamanden, som hedder Fadil Tairi.

Fadil Tairi er dog selv yderst ydmyg omkring sin ageren, da B.T. fanger ham i telefonen søndag.

»Det er ikke noget specielt. Hvis folk skal bruge hjælp, skal jeg nok hjælpe,« siger han og fortsætter:

»Som man siger, hvor jeg kommer fra: 'I dag er det vores naboer, det går ud over, men i morgen er det måske os.'«

Fadil Tairi har haft Pizzeria La Sorpresa i omtrent halvandet år. Han er dog ikke bekymret for, at hans omsætning styrtdykker, fordi han i nu to dage har delt gratis pizzaer ud til højre og venstre.

»Jeg tænker ikke på penge, når det handler om en brand, så jeg har selvfølgelig sagt, at folk ikke behøver at betale.«

Ingen personer kom alvorligt til skade i branden, der angiveligt startede i et køkken lørdag morgen.

Tre opgange – med omkring 40 beboere – skal genhuses som følge af branden.