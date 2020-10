I slutningen af juli brændte Fårup Kro nord for Randers. Nu opgiver kromutter at bygge kroen op igen.

Den 30. juli var en sorgens dag for kromutter Hanne Hansen. Her brændte hendes andet hjem, Fårup Kro. Ødelæggelserne var store, og i dag ligger kroen stadig hen som en ruin. Nu er der kommet styr på fremtiden.

Og der er ikke godt nyt for gæsterne.

»Vi har opgivet at opføre kroen igen. Forsikringsselskabet mener kun, at 38 pct. er brændt, og vil blot dække den del. Men vi mener, at hele kroen skal rives ned og bygges op igen, og vi har ikke pengene til at betale for resten,« siger kromutter Hanne Hansen til TV2 Østjylland.

Det ærgrer hende personligt, men i særdeles også på byens vegne, at de lokale mister det samlingssted, som kroen har været.

»Det er sørgeligt for byen og trist, at den ikke bliver bygget op igen. Der var et stærkt sammenhold blandt gæsterne. Hvor skal de faste kunder nu gå hen,« spørger Hanne Hansen.

Inden længe bliver resterne af kroen revet ned, og så regner Hanne Hansen med, at grunden sættes til salg.

»Så hvis nogen er klar på at bygge noget nyt op, så er muligheden der. Det tog os tre år at få skabt noget rigtig godt, men vi er ikke helt unge længere, så vi vil ikke bruge flere år igen. Måske hvis vi havde været 30 år,« siger Hanne Hansen.

Derfor skal hun nu have fundet ud af, hvad fremtiden bringer. Hanne Hansen forventer dog ikke, at hun har lang tid som arbejdsløs foran sig.

»Det har jeg aldrig været og tror jeg heller ikke på, at jeg bliver. Jeg kan blandt andet arbejde som elektriker eller vicevært. Jeg skal nok finde noget,« lyder det fra hende.

Ifølge hende bliver det nærmere en stor omvæltning for de lokale, der har været vant til at bruge kroen.

Kort efter branden talte TV2 Østjylland med en af dem.

Han frygtede allerede dengang for en fremtiden uden kroen.

»Jeg er meget berørt af det, for vi plejer at bruge den meget og har et meget godt kammeratskab hernede. Så det er meget trist,« sagde Kjeld Pedersen.

Under branden lykkedes det brandvæsenet at redde kroens gildesal, borde, stole, sprut samt ordrebogen for 2021.



Arrangementerne næste år bliver så nu aflyst.