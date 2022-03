Renterne stiger og stiger, og det kan ramme flekslånene hårdt.

Det skriver Finans.dk, efter den amerikanske centralbank for første gang siden 2018 har hævet renten.

Og når renterne stiger i USA, påvirker det også de danske.

I dag lyder renten på et fastforrentet lån på 3 procent (kursen svinger lige omkring 100, så lånet akn lukke igen), mens det var 1,5 procent i december.

For godt og vel et år siden var renten helt nede på rekordlave 0,5 procent.

Og ifølge Finans.dk er næste skridt det 30-årige 3,5 procentlån med afdrag.

De stigende renter rammer både låntagere, der ønsker afdragsfrihed og flekslån.

Låntagere, der ønsker et lån med fast rente og afdragsfrihed, bliver nemlig kreditvurderet efter, om de har råd til at betale et 30-årigt lån med fast rente og afdrag. Kun de kan blive godkendt til det, kan de vælge afdragsfrihed.

Endnu sværere er det at blive godkendt til et flekslån. Her skal man nemlig kunne betale et lån med fast rente, der er et procentpoint højere end den faste 30-årige rente, for at blive godkendt til et flekslån.

Stiger den faste rente til 3,5 procent, skal man altså have råd til at betale et fastforrentet lån med en rente på 4,5 procent for at blive godkendt til et flekslån.