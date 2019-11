En tidligere afdelingschef i Rigspolitiet undgår en straffesag for vennetjenester.

Det oplyser advokaturchef Dorit Borgaard fra Københavns Politi til B.T.

Dermed er der sat et foreløbigt punktum i sagen om afdelingschef Bettina Jensen, der mellem 2011 og 2013 sikrede tidligere samarbejdspartnere konsulenthonorarer i Rigspolitiet for 43,3 millioner kroner på bare tre år, uden at opgaverne kom i de lovpligtige udbud.

B.T. har afdækket sagen siden 2016, og million-honorarerne vakte blandt andet opsigt, fordi Bettina Jensen kendte de tre konsulenter Mariann Færø, Christine Thorsen og Christian Behrens fra deres fælles fortid i DR.

Konsulent Mariann Færø fik udbetalt 4,5 millioner kroner for et halvt års arbejde for Rigspolitiet og tidligere afdelingschef Bettina Jensen.

De udbetalte beløb fik også eksperter til at undre sig. På bare et halvt år modtog konsulenten Mariann Færø eksempelvis honorarer for 4,5 millioner kroner for rekrutterings-assistance.

En del af honorarerne til konsulenterne blev udbetalt på trods af, at der ikke var underskrevet kontrakter, ligesom aftaler uden budgetrammer var årsag til, at honorarerne eksploderede.

Men der bliver ikke en straffesag.

»Vi har foretaget en grundig efterforskning og gennemgået relevant materiale og lavet en række afhøringer. Der er truffet afgørelse om, at sagen lukkes, fordi det ikke kan påvises, at Bettina Jensen har modtaget bestikkelse eller gjort sig skyldig i andre strafbare forhold i forbindelse med hendes ansættelse i Rigspolitiet,« siger Dorit Borgaard.

En ting er bestikkelse i form af returkommission. Noget andet er overbetaling. Har I undersøgt det?

»Afdelingschefen har ikke begået noget strafbart i forbindelse med hendes ansættelse i Rigspolitiet så vidt, vi har kunnet afdække,« siger Dorit Borgaard.

Har det været en del af efterforskningen, hvad konsulenterne har lavet for de mange millioner kroner?

»Det har jeg ingen kommentarer til,« lyder det fra advokaturchefen.

Fyret

Bettina Jensen blev fyret i februar måned 2017. Kort efter landede så en rapport på tidligere justitsminister Søren Pape Poulsens (K) bord, som viste, at skandelen om de ulovlige konsulentmillioner gjaldt hele Rigspolitiet. I store dele af organisationen så man stort på udbudsloven.

Rapporten viste, at mindst 41 procent af de aftaler, Rigspolitiet indgik med konsulenter i 2015 og 2016 for 273 millioner kroner, ikke kom i de lovpligtige udbud. Tallet kan dog være helt op til 62 procent.

I 2018 landede så den anden rapport i sagen fra advokatfirmaet PWC, der viste, at der i hele Rigspolitiet manglede dokumentation for overholdelse af udbudspligten i forbindelse med indkøb for 2,5 milliarder kroner i perioden 2013 til 2016.

Bettina Jensens relation til de tre konsulenter blev også gransket af PWC. Ifølge advokatfirmaet var der indikationer i emails på, at aftalerne med konsulenterne 'var baseret på tætte relationer til Bettina Jensen' og med 'direkte tildeling umiddelbart efter anstættelsen af Bettina Jensen i Rigspolitiet'.

Dog kunne PWC ‘ikke entydigt fastlægge tætte venskabelige forhold af privatlignende karakter’.'

Munder ud i ingenting

Advokatfirmaet havde også svært ved at få det fulde overblik over, hvilke opgaver konsulenterne løftede for de mange millioner, fordi der manglede dokumentation for, hvad der var udført for de høje regninger.

'Afledt heraf er der principielt risiko for, at politiet kan have betalt for ydelser, som ikke er modtaget,' lød det i rapporten.

Rigspolitet valgte som konsekvens af rapporten at politianmelde den fyrede afdelingschef. Det er den anmeldelse, som nu munder ud i ingenting.