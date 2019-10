'Kunden skal altid kunne komme på toilettet i toget.'

Sådan lyder det i en overskrift i den seneste udgave af DSB's medarbejderblad, Ind & Se.

Den måske lettere overraskende overskrift dækker over det, der i bladet beskrives som 'et par uheldige episoder', hvor DSB-tog har kørt rundt med defekte toiletter.

Dermed har kunder i toget hverken haft mulighed for at komme af med stort eller småt, hvis trangen meldte sig.

Og det må ikke ske. Det fortæller DSB's informationschef, Tony Bispeskov, til B.T.

»Der har været nogle tilfælde, hvor vores tog har kørt rundt med toiletter, der ikke fungerede. Vi skal selvfølgelig give vores kunder en ordentlig service - også når det gælder toiletmuligheder.«

»Derfor har vi nu indført en ny procedure, der skal sikre, at der mindst er et fungerende toilet per togsæt, ellers kommer toget ikke ud på skinnerne,« siger Tony Bispeskov.

DSB har mange forskellige typer tog kørende i Danmark. Og derfor er løsningen ikke altid den samme for alle, når det kommer til at have fungerende toiletfaciliteter.

I nogle af de nyere tog hjælper teknologien dog DSB i forhold til at undgå fremtidige situationer, hvor et tog kører uden toilet.

Nogle tog har således fået installeret nye toiletter, der selv kan fortælle togføreren, hvis der er problemer.

Og dermed kan fejl blive opsnappet, inden de bliver alt for omfangsrige. For som det også fremgår i Ind & Se, så skal et togsæt, hvor toiletterne ikke fungerer, tages ud af drift.

»Den nye procedure er indført, så vi undgår de her fejl. Men vi kan selvfølgelig ikke garantere med sikkerhed, at der ikke opstår fejl på toiletter i et togsæt i fremtiden,« siger Tony Bispeskov.