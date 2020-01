Ingen regn, men mange skyer kommer til at præge ugens vejr. Onsdag er der ifølge DMI bedst chance for sol.

Efter flere uger med regn som fast følgesvend i vejrudsigten ser det ud til, at den kommende uge bliver tør og mild.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Bolette Brødsgaard.

- Vejrmæssigt bliver det en meget fredelig uge. Det mest bemærkelsesværdige er, at det bliver en tør og mild uge.

- Der skulle ikke komme regn. Vi får mange skyer, men onsdag ser det ud til, at der er mulighed for, at vi får solen at se i det meste af landet, siger Bolette Brødsgaard.

Temperaturen kommer i ugens løb til at ligge mellem fire og otte grader, fortæller meteorologen.

- Selv om vejret bliver mildt, vil hue og halstørklæde stadig være rart, da det kan føles kølig vindmæssigt, siger Bolette Brødsgaard.

Det klare vejr onsdag får temperaturen til at tage et lille dyk.

- Vinden går onsdag mod nordvest og bringer derved koldere og klar luft over Danmark.

- Det betyder også, at natten til torsdag bliver den eneste dag i uge, hvor vi har risiko for nattefrost, siger hun.

Ifølge meteorologen ser vejret for denne uge ud til at blive lidt lunere end normalt.

- Vi ligger lidt til den lune side, men det er ikke meget. Januar kan ofte være lun, men kulden kan komme i februar eller marts, siger Bolette Brødsgaard.

Selv om regnen udebliver i ugedagene, kan der ifølge meteorologen være udsigt til regn i weekenden.

/ritzau/