»I TV 2's direktion deler vi de høje ambitioner for TV 2's digitale transformation og for TV 2 Play, men vejen derhen ser vi forskelligt på, og så er det vel i sidste ende helt naturligt, at vores veje må skilles«.

Sådan lyder det fra Anders Blauenfeldt, digital direktør for TV 2.

I kølvandet på uenighederne forlader han efter gensidig aftale posten 1. februar.

Det oplyser TV 2 i en pressemeddelelse.

Anders Blauenfeldt kom til TV 2 i 2016 fra bogstreamingtjenesten Mofibo.

Før da havde han i en årrække arbejdet hos TDC.

Anne Engdal Stig Christensen, adm. direktør for TV 2, bekræfter uenighederne:

»Udviklingen af TV 2 Play i de kommende år er vores absolutte hovedfokus, og den digitale acceleration er en kompleks opgave, der kan angribes på forskellig vis. Det har givet anledning til mange frugtbare diskussioner i TV 2's direktion, men konklusionen er, at vi bordet rundt desværre ikke er blevet enige om, hvordan vi bedst driver udviklingen. Derfor er vi i fællesskab nået frem til, at Anders Blauenfeldt fratræder som direktør,« siger hun.