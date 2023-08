Fire sure smileyer i træk.

Det er, hvad Døstrup Kro i Skærbæk er blevet indehaver af efter Fødevarestyrelsens seneste besøg.

Og det var da heller ikke et specielt lækkert fund, der blev gjort ved kontrolbesøget 8. august.

Noget som TV Syd først beskrev.

'I virksomhedens ene køleenhed er der en bøtte rejer på 1000 gram med sidste anvendelsesdato 11/07-2023. Bøtten er åben og i brug. Virksomheden oplyser, at rejerne ikke har været frossen, men opbevaret på køl,' står der i kontrolrapporten.

Her bemærkes det også, at lagevandet fremstod grumset, og at rejerne havde en stærkt afvigende lugt.

Forholdene har ført til en politianmeldelse. En sådan fik kroen også ved det sidste kontrolbesøg i juli.

Den sure smiley er den 10., som kroen får på to år, og i 2022 blev den faktisk tvangslukket i en periode.

Det er da heller ikke kun dårlige rejer, som er problemet den her gang.

Faktisk er listen over kritikpunkter voldsom lang. Her kan du læse nogle af de ting, som Fødevarestyrelsen også fandt:

Dyse på fremstår med vækst af formodet skimmel indvendigt, hvor sodavanden kører igennem.

Kødmørner i køkkenet, som bruges ti lat banke wienerschnitzler med, fremstår beskidt med indtørret kødrester fra tidligere produktion.

Tre skærebrætter i køkkenet fremstår slidte med dybe riller, hvori der ses snavs og vækst af formodet skimmel.

Det er ikke de fire seneste kontrolrapporter, men derimod en kontrolrapport fra 18. marts, der linkes til på hjemmesiden.

Derudover var der en længere række fødevarer, som der manglede sporbarhed på.