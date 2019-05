Den ugelange SAS-strejke, der har forårsaget flere tusinde aflysninger siden fredag, er nu forbi.

Det oplyser flyselskabet til et pressemøde på deres hovedkontor uden for Stockholm torsdag aften.

»Vi har fået lavet en god overenskomst for begge parter. Det har været en hård mægling, og nu står vi her,« siger René Arpe, formand for pilotforeningen, til TV 2.

Han forklarer, at der er tale om en treårig overenskomst med mulighed for opsigelse efter to år.

Piloterne har blandt andet fået større mulighed for at få en fast arbejdsplan, så der er større forudsigelighed.

De får derudover lønforhøjelser på 3,5 procent første år, tre procent det andet år og fire procent det tredje år.

SAS og en lang række utilfredse piloter har i flere dage været i benhårde forhandlinger om en ny overenskomst, og nu er det altså endelig lykkedes dem at blive enige.

Strejken begyndte den 26. april, mens forhandlingerne om en ny overenskomst for piloter i Danmark, Norge og Sverige gik i gang onsdag formiddag klokken 11 i Oslo.

Flere end 4.000 flyafgange er blevet aflyst siden fredag, og mere end 300.000 passagerer anslås til at være blevet berørt af aflysningerne. Alene i dag, torsdag, har SAS aflyst over 700 afgange.

Omkring 1400 SAS-piloter har deltaget i strejken. Det var blandt andet krav om arbejdstid, vagtplaner og løn, der var uenighed om mellem flyselskabet og piloterne.

Den gamle overenskomst skulle have løbet frem til foråret 2020, men blev opsagt et år før tid.

Ifølge flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs, er der risiko for, at der vil være forsinkelser eller aflysninger hos SAS fredag, selvom parterne i dag er blevet enige.

»Det kan tage mellem 24 og 48 timer fra strejkens officielle afslutning, før SAS's flyveprogram er i fuld drift igen,« siger han til TV2 Norge.

Selvom SAS og piloterne har forhandlet sig frem til en aftale i Norge, vil aftalen - ifølge eksperter - gøre det nemmere at blive enige om en overenskomst, der også gælder i Danmark og i Sverige, da arbejdsforholdene i de tre lande er så ens, at overenskomsten nærmest kan kopieres.