Den stenrige advokat Jan Leth Christensen river nu sit omstridte byggepladshegn, der forhindrer offentligheden i at gå langs stranden ved Øresund, ned. Det bekræfter han over for B.T.

Nedrivningen sker, efter fogedretten i Lyngby mandag fandt, at Jan Leth Christensens klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Gentofte Kommunes påbud fra 14. marts om at fjerne hegnet ikke har opsættende virkning. Det betyder, at Jan Leth Christensen skal fjerne hegnet med det samme, oplyser Marianne Grundsøe, kommunikationschef i Gentofte Kommune.

Portræt af Jan Leth Christensen, der i øjeblikket er midt i en omfattende nabostrid på Sigridsvej i Hellerup. Striden tager afsæt i det huset Villa Leth, som Jan Leth Christensen har fået BIG (Bjarke Ingels Group) til at tegne. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Portræt af Jan Leth Christensen, der i øjeblikket er midt i en omfattende nabostrid på Sigridsvej i Hellerup. Striden tager afsæt i det huset Villa Leth, som Jan Leth Christensen har fået BIG (Bjarke Ingels Group) til at tegne. Foto: Asger Ladefoged

Kommunen bad den 4. juni retten om at nedlægge fogedforbud mod det - ifølge kommunen - ulovligt opsatte byggepladshegn på Sigridsvej 25 i Hellerup, hvor Jan Leth Christensen er ved at opføre en luksusvilla i glas og beton, tegnet af stjernearkitekten Bjarke Ingels.

Selv om hegnet nu bliver pillet ned, mener Jan Leth Christensen, at han trækker sig ud af fogedsagen som vinder. Han hæfter sig nemlig ved, at retten fandt, at Gentofte Kommune slet ikke havde grundlag for at nedlægge fogedforbud.

»Jeg er fuldstændig frifundet. Men kommunen har nu det nye standpunkt - hvilket formentlig er rigtigt - at en sådan klage ikke har opsættende virkning. Når det er tilfældet, så skal jeg jo følge kommunens påbud, og det gør jeg selvfølgelig. Jeg overholder altid alle regler,« siger han og tilføjer:

»Kommunen kunne jo bare fra starten have skrevet til mig, at min klage ikke havde opsættende virkning, så havde hegnet været taget ned for længe siden.«

Sådan kommer Jan Leths Christensens luksusvilla 'Villa Leth' til at se ud. Foto: PR-foto Vis mere Sådan kommer Jan Leths Christensens luksusvilla 'Villa Leth' til at se ud. Foto: PR-foto

Miljø- og Fødevareklagenævnet ventes at træffe afgørelse inden udgangen af juli. Her går Jan Leth Christensen efter at få nævnets ord for, at offentligheden slet ikke må gå hen over hans private høfde (en bølgebrydder. red.), da høfden ifølge ham er en del af hans have. Gentofte Kommune mener omvendt, at høfden er strand, hvilket giver offentligheden ret til at passere den.