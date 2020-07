Tendensen er desværre meget klar: 123. 169. 240.

Antallet af smittede med corona for henholdsvis uge 27, 28 og 29 er på vej opad. Det gør sig også gældende i denne uge - uge 30. Fra mandag til tirsdag var der 40 nye smittede på et døgn. Og fra tirsdag til onsdag 48 nye smittetilfælde herhjemme. Torsdag var tallet 42.

»Jeg synes, det er en bekymrende stigning, så der er jo noget, der tyder på, at vi ikke er så gode til at overholde anbefalingerne fra myndighederne,« siger formanden for Lungeforeningen, Torben Mogensen.

Han er en af de eksperter, B.T. har talt med, efter sundhedsminister Magnus Heunicke (S) onsdag advarede danskerne om ikke at slække på afstand og håndhygiejne.

Formand for Lungeforeningen Torben Mogensen. Foto: Claus Bech

Men hvordan skal vi forholde os, hvis tallene fortsætter med at stige?

»Hvis tallene fordobles i næste uge, så vi har omkring 500 smittede, så vil jeg mene, at første skridt er at indføre mundbind i det offentlige rum, men det er naturligvis en politisk beslutning,« siger formanden.

Virolog ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen er dog ikke nær så bekymret som Torben Mogensen.

Men han synes, at tallene er udtryk for en 'bemærkelsesværdig tendens'.

»Det er værd at bemærke, at tallene er steget tre uger i træk nu. Det er svært at sige, om der er noget i det eller ej. Men jeg synes, det er opportunt af Magnus Heunicke, at han går ud og advarer, da vi jo i andre lande har set, at smitten har gjort et opsving,« siger virologen.

Allan Randrup ønsker ikke at sætte noget konkret tal på, hvor smertegrænsen går for, hvornår vi skal råbe vagt i gevær:

»Jeg vil nødig sætte et konkret tal, for der kan være tale om en lokal ophobning af smittede. Men indtil nu lader det til, at myndighederne har styr på smitteopsporingen, og at de mikroudbrud, vi har haft indtil nu, er blevet lukket effektivt ned,« siger han.

Han synes ikke, at vi på basis af de nuværende tal skal indføre restriktioner.

Aalborgensiske fans stod for tæt på tribunerne ved pokalfinalen mod Sønderjyske for nogle uger siden. Det fik kamparrangørerne til at afbryde kampen midlertidigt.

Men når vi kommer tættere på 8. august, hvor forsamlingsforbuddet hæves til 200, skal vi være opmærksomme på, om den nuværende tendens fortsætter.

»Det er jo kendt, at virus spredes via de såkaldte superspredere, når mange er samlet. Derfor er jeg meget bekymret for diskoteker og større forsamlinger,« siger Allan Randrup Thomsen.

Tyra Grove Krause, afdelingschef i Statens Serum Institut, kan dog berolige os med, at den nuværende smittespredning primært er sket internt i familier og ved mindre familiesammenkomster.

»Der er ikke tegn på større ophobninger. Jeg er ikke bekymret, så længe der er tale om små gløder, som vi får stampet ud i tide. Men det er klart, at hver lille glød kan danne grobund for større opblussen. Derfor skal vi sørge for vedvarende at holde smitten på et lavt niveau,« siger hun.

Smittestop-app kan hjælpe os med hurtigt at opspore smitte. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2020) Foto: Mads Claus Rasmussen

For at komme virus til livs opfordrer eksperterne til, at vi alle downloader Sundhedsministeriets smittestop-app, som kan downloades via App Store.

»Der er ingen mennesker, der kan nå at reagere lige så hurtigt som elektronik,« siger Allan Randrup Thomsen.

Han opfordrer desuden til, at man lader sig teste, hvis man har været i udlandet eller rejst indenrigs og i den forbindelse været tæt på mange mennesker.

Sundhedsministeriet oplyser til B.T., at appen er downloadet mere end 800.000 gange, og at 193 mennesker har meldt sig smittet, via appen.