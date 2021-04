Efter tre salmonella-dødsfald er naturlægemidlet Husk blevet fjernet fra alle butikker i Danmark – flere brugere ønsker dog ikke at stoppe med at bruge det af den grund.

Producenten Orkla Care er blevet kontaktet af flere kunder, der ikke ønsker at kassere deres produkter.

»De har sagt noget i retning af: 'Jeg er ikke blevet syg af min Husk, og risikoen for at blive smittet er også lille. Må jeg ikke bare bruge det, for jeg vil helst ikke undvære det?,« fortæller Nilüfer Sahin, kommunikationsdirektør i Orkla.

I alt 37 danskere er blevet smittet som følge af salmonella-udbruddet, der er sporet til et specifikt Husk-produkt med psyllium-frøskaller i kapsler. Heraf er tre altså døde, mens 23 har været indlagt på et tidspunkt. I første omgang blev kun det ene produkt trukket tilbage, men siden har Orkla altså trukket alle otte Husk-produkter med de såkaldte loppefrøskaller tilbage.

Og virksomhedens besked til kunderne er, at de ikke skal bruge nogle af produkterne, så længe sagen omkring det godkendte naturlægemiddel undersøges.

»Vi vil hellere være på den sikre side. Lad være med at tage chancer. Vi har ud fra et forsigtighedsprincip sagt til folk, at de skal smide det ud og eventuelt kontakte egen læge i forhold til at finde et alternativ. Det giver os et ansvar for at skynde os med at få det løst og få produkterne tilbage på markedet så hurtigt som muligt. Vi ved godt, at vi har nogle forbrugere, der har brug for det her produkt,« siger Orkla-kommunikationsdirektør Nilüfer Sahin.

Og fra Statens Serum Institut lyder det på samme måde, at man bør undlade at benytte Husk-produkterne.

»Vi kender endnu ikke omfanget af, hvor forurenet produktet er. Derfor er der svært at estimere en risiko for de enkelte produkter. Men vi ved jo, at i dette udbrud har der været folk, der har været alvorligt syge. Vi har 62 procent, der er indlagt, og derfor mener vi stadig, at man skal smide produktet ud og kassere det, som producenten har sagt,« siger epidemiolog Luise Müller.

For det kan ende alvorligt?

»Ja, det kan,« siger Luise Müller.

I sidste uge lød det fra SSI, at man endnu ikke var sikker på, om de tre personer »døde af eller med salmonella«. Nu lyder det.

»De tre dødsfald var personer, som i forvejen fejlede andre ting. Men der er ikke nogen tvivl om, at salmonellaen også har være en medvirkende årsag til, at de er døde,« siger Luise Müller.

Hun har endnu ikke et bud på, hvor stort et udbrud, der er i virkeligheden kan være tale om. Husk-produkterne med psyllium-frøskaller tages ofte for at afhjælpe eksisterende maveproblemer som eksempelvis diarré, og det er også lige præcis et symptom på en salmonellainfektion.

»Der vil nok værre et større mørketal, end vi er vant til med salmonellaudbrud, for der vil være en del, der ikke vil opdage, at de har haft fåen en salmonellainfektion, fordi de i forvejen har haft dårlig mave,« siger Luisa Müller fra SSI:

»Vi forventer også, at vi vil registrere flere sygdomstilfælde over det næste stykke tid. Og da vi endnu ikke kender omfanget af, hvor udbredt salmonella har været i produktet kan vi ikke sige noget om, hvor stort det her bliver. Men vi ved, at der er en vis forsinkelse i vores overvågningssystem. der gør, at de personer, vi registererer lige nu, er blevet syge for nogle uger siden.«

Imens oplyser Orkla Care, at virksomheden har hyret en ekstern virksomhed til tjekke produktionskæden for at se, hvordan salmonellaen er endt i produktet uden at være blevet opdaget undervejs.

Fødevarestyrelsen oplyser tirsdag, at man mener, at salmonellaudbruddet sandsynligvis er opstået via loppefrøskaller fra Indien.