Bionedbrydelige plastikposer er ikke mere nedbrydelige end almindeligt plastik i naturen, viser et nyt britisk studie.

Efter tre år begravet i jord og nedsænket i havet kan en bionedbrydelig plastikpose stadig bruges til at bære varer hjem fra supermarkedet.

»De har på en god måde eftervist det, vi godt ved: At plastik er meget komplekst, og at ingen typer plastik bliver nedbrudt i alle miljøer,« siger Kristian Syberg, der er lektor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø ved Roskilde Universitet. Det skriver Videnskab.dk.

Han er ikke en del af det nye studie, der er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Environmental Science and Technology, men har læst og vurderet det for Videnskab.dk.

To britiske forskere fra University of Plymouth har undersøgt, hvordan fem forskellige typer plastikposer bliver nedbrudt i forskellige naturmiljøer i løbet af tre år.

De testede en polyethylen-plastikpose (en almindelig plastikpose), to oxo-bionedbrydelige plastikposer, en bionedbrydelig plastikpose og en kompostérbar plastikpose.

Og her var de bionedbrydelige plastikposer stadig i så god form efter tre år enten begravet i jorden eller under havets overflade, at de stadig kunne bruges til at bære supermarkedsvarer som bananer og cornflakes.

Kun den kompostérbare pose holdt ikke i havet hele perioden - den blev nedbrudt efter cirka tre måneder. Den eksisterede dog stadig efter tre år i jorden, men den kunne ikke bære madvarer.

Den såkaldt bionedbrydelige pose, som ph.d.-studerende Imogen Napper holder, har flydt rundt under havoverfladen i over tre år - og kan stadig bruges til varer.

Efter ni måneder i fri luft var alle poserne revet i stykker.

Men det betyder ikke, at de er nedbrudt på en måde, så de ikke er en risiko for miljø og mennesker. For selvom de er forsvundet, er de ikke nødvendigvis nedbrudt.

»Selvom den komposterbare blev nedbrudt i havet, og de alle blev fragmenteret i fri luft, så kan man ikke sige, at de er nedbrudt, bare fordi de er forsvundet. Vi kan ikke styre, hvad der sker med dem i naturen,« fortæller Kristian Syberg.

»Når plastik nedbrydes, går det i stykker og bliver til mikroplast, som så bliver til endnu mindre nanoplast-partikler. Men hvornår er partiklen så lille, at den ikke udgør en risiko for havmiljøet? Det skal vi forske mere i,« siger han til Videnskab.dk.

Man skal derfor være kritisk overfor 'genanvendelses'-mærkaterne, som bioposerne ofte markedsføres med.

For selvom der kan være fordele ved at vælge en biopose, som ikke er produceret af fossilt materiale som olie, men i stedet af planter, så er vi langt fra en løsning, hvor plastik er noget, du kan smide i naturen på samme måde som et æbleskrog.