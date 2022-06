Lyt til artiklen

Flere offentlige toiletter, et safe space – hvor man kan opholde sig, inden en bytur ender – og en opskalering af termiske kameraer langs havnekanten.

Det er de konkrete forslag, som borgere og særligt de unge, har lagt på bordet for at skabe et tryggere natteliv i Aalborg.

Det oplyser Nuuradiin S. Hussein (S), rådmand i Job og Velfærd i Aalborg Kommune, til B.T.

»Det er kulminationen af de mange ideer og forslag, der er kommet. Som kommune er vi glade for, at der er et så stort engagement, og at vi kun kan konkretisere det inden for tre spor,« siger rådmanden.

Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi iværksatte en handlingsplan på baggrund af en yderst tragisk weekend tilbage i februar.

Det var her, den 22-årige sygeplejerskestuderende Mia Skadhauge Stevn forsvandt efter en bytur og siden fundet dræbt Dronninglund Storskov nord for Aalborg.

Et par dage forinden forsvandt den 21-årig Oliver Ibæk Lund ligeledes efter en bytur. Han blev fundet død i havnen lidt over to måneder senere. Begge sager igangsatte efterfølgende en debat i Aalborg om, hvorvidt det er trygt og sikkert at færdes i nattelivet.

»Vi hører, at der er unge, der føler sig utrygge i nattelivet. Det er naturligt oven på de sidste ugers begivenheder, men sådan skal det ikke være fremadrettet. Vi vil gerne have, at en tur i byen skal være en både tryg og sjov oplevelse for de unge,« sagde Nuuradiin S. Hussein 28. februar om årsagen til handlingsplanen.

Han tilføjer i dag, at engagementet fra særligt de unge har været enormt i forløbet.

»Der har været en del henvendelser og løbende dialogmøder med de unge. Og det er godt, for vi skal tage det her alvorligt. Vi skal styrke trygheden.«

Rådmanden oplyser videre, at det næste skridt bliver endeligt at få etableret tiltagene.

»Vi skal finde ud af, hvilke typer toiletter der konkret skal købes. Og så skal vi finde ud af, hvor et safe space kan etableres.«

»De termiske kameraer er indkøbt, og der bliver også indkøbt flere. De bliver så sat op på en noget længere strækning end før.«

Hvornår de forskellige etableringer står færdig, kan dog ikke siges med sikkerhed på nuværende tidspunkt.