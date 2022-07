Lyt til artiklen

Hvad, der skulle have været en god dag fyldt med sol, grin og leg endte katastrofalt efter en ulykke i Tivoli Friheden.

Her mistede en 14-årig pige livet, da en tur i Cobra-rutsjebanen pludselig gik helt galt, og den bageste sæderække løsrev sig fra resten af vognen.

Også en 13-årig dreng kom til skade i ulykken, og er nu indlagt på Skejby Sygehus.

»Det er helt uvirkeligt, at en så god og dejlig dag i en skøn dansk forlystelsespark kan ende så tragisk.«

Sådan fortæller en noget berørt Kristian Nørgaard Nielsen fra Foreningen af Forlystelesparker i Danmark til B.T.

»Vi er lige nu dybt, dybt berørte over den tragiske ulykke, der er sket i Aarhus i dag. Det er der ingen tvivl om. Alle vores tanker er hos de implicerede og deres pårørende,« siger han videre.

Men han understreger samtidig, at sikkerheden i danske forlystelser er høj, og at man fortsat trygt kan tage i forlystelsesparker – også selvom flere kan føle sig utrygge ovenpå dagens hændelse.

»Sikkerhed er den aller højeste prioritet. Selvom det lige nu kan virke ligegyldigt at tale om, hvad vi gør rent sikkerhedsmæssigt, så er det noget, vi arbejder rigtig meget med,« slår han fast.

Han fortæller, at der er klare procedurer og omfattende krav til virksomheden før en forlystelse overhovedet får lov til at køre.

Først og fremmest slår han fast, at det er politiet, der officielt godkender, at man må køre med forlystelsen.

Men før det kan ske, er der en ekstern akkrediteret virksomhed, der har været ude og syne forlystelsen.

»Det er altså eksperter på området. Det skal de gøre hvert eneste år, inden vi kører med forlystelserne og så kommer de i løbet af sæsonen uanmeldt og giver et eftersyn. Så der er altså to af de her syn.«

Desuden forsikrer han om, er der hver dag er teknikere, der gennemgår forlystelserne, ligesom alt personale er oplært i hver forlystelse.

»På den måde er der altså i dag meget omfattende procedurer til sikkerheden. Men det virker måske ligegyldigt, når sådan noget så alligevel kan ske,« slår han fast.

Hændelser og ulykker har vi heldigvis meget få af i de danske forslystelsepakker – og dødsfald endnu mere sjældent. Alligevel understreger Kristian Nørgaard, at de ikke er afvisende for at kigge nærmere på strengere sikkerhedskrav.

»Det er klart, selvom vi jo synes, vi gør alt hvad vi kan i forhold til sikkerhed, så er vi selvfølgelig også nødt til at kigge ind i, når vi kender resultatet af de tekniske undersøgelser, om der er noget, der skal styrkes yderligere.«