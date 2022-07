Lyt til artiklen

Det tragiske masseskyderi i Field's, hvor en formodet 22-årig gerningsmand skød og dræbte tre personer og sårede flere, får en stor psykiatriorganisation på banen med et opråb:

Vi skal have flere psykiatriske sengepladser.

»Alt for mange bliver afvist i psykiatrien. Det er et stort problem, at der mangler sengepladser til at indlægge patienter. De bliver simpelthen afvist, og får de endelig en plads, er der også mange, som bliver udskrevet for tidligt. Vi ser ekstremt mange genindlæggelser,« siger Jane Alrø Sørensen, der er generalsekretær i organisationen Bedre Psykiatri.

Københavns Politi har meldt ud, at gerningsmanden har været en del af det psykiatriske system.

To unge kvinder løber ud af indkøbscentret Fields, hvor en 22-årig mand ifølge mistanken står bag et masseskyderi. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson Vis mere To unge kvinder løber ud af indkøbscentret Fields, hvor en 22-årig mand ifølge mistanken står bag et masseskyderi. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

Jane Alrø Sørensen understreger, at hun ikke kender til den konkrete sag, men at hun kender til de udfordringer, der er i det psykiatriske system. Blandt andet, at man af ressourcehensyn er tvunget til at afvise folk med psykiske lidelser, der gerne vil indlægges, og at de afvises, fordi der ikke er sengepladser nok.

»Det er et stort problem i psykiatrien. Der er skåret ned på antallet af sengepladser gennem mange år,« siger hun.

Problemerne i psykiatrien begynder ifølge kritikere allerede ved den første henvisning fra lægen. B.T. har på det seneste kunnet fortælle, hvordan patienter i hobevis bliver afvist i det psykiatriske system.

I runde tal er det cirka hver femte voksne patient, der det seneste år er blevet afvist i det psykiatriske system, selvom vedkommende er blevet henvist af egen læge. For børn og unge er det cirka hver fjerde.

Et åbent spørgsmål i en sag som denne er, hvorvidt den 22-årige er blevet samlet tilstrækkeligt op af det psykiatriske system, før han – ifølge mistanken – begik sin ugerning.

Mandag skriver DR, at den 22-årige mand forsøgte at kontakte en kriselinje kort inden skyderiet.

På en række YouTube-videoer, som den mistænkte gerningsmand har lagt op, figurerer han med en riffel, som han tager op til hovedet og munden, hvorefter kan klikker på aftrækkeren.

På en video siger han også:

Tre er er dræbt og fire såret af skud ved skyderiet i Field's søndag. Foto: THIBAULT SAVARY Vis mere Tre er er dræbt og fire såret af skud ved skyderiet i Field's søndag. Foto: THIBAULT SAVARY

'Quetiapine doesn't work.'

Quetiapin er et medicinsk middel, der bruges til at behandle psykotiske lidelser.

P.t. kender offentligheden intet til den formodede gerningsmands kontakt til psykiatrien.

Jane Alrø Sørensen fortæller, at det er umuligt at lave et fuldstændig fintmasket net, som samler alle psykiatriske patienter op. Også dem, der burde indlægges.

»Man skal være til skade for sig selv eller andre. Her er det vigtige dog, at det skal være kendt. Lægerne skal vide det. Mange psykiatriske patienter møder selv op og siger, at de er bange for, at de kan risikere at gøre skade på sig selv eller andre. Og dem opfanger systemet som udgangspunkt,« siger hun og fortsætter:

»Men hvis ikke det sker, eller der ikke er nogen, der kommer med en bekymringshenvendelse, så kan patienterne gå rundt, uden at det bliver opdaget,« siger hun.

Under et besøg i Field's mandag blev statsminister Mette Frederiksen spurgt ind til, hvorfor Socialdemokratiet endnu ikke har landet en ti-årig psykiatriaftale, som man gik til valg på i 2019.

Det ville hun ikke svare på.

»I dag synes jeg, vi skal mindes ofrene og passe på alle dem, der har været involveret i det her,« lød det fra statsministeren.