Et år efter det terrorangreb, der kostede Bestseller-ejeren Anders Holch Povlsen og hans hustru Annes tre af fire børn livet, har parret fået tvillinger.

»Familien glæder sig ubeskriveligt over de to små mirakler, både til at lære dem at kende og til, at de bliver en livsbekræftende og glædelig del af familien.«

Sådan lyder det i en udtalelse fra Anders Holch Povlsens privatsekretær, Kristine Mønster, til B.T. om de to små piger, som kom til verden onsdag.

»Onsdag den 11. marts er Anne & Anders Holch Povlsen blevet forældre til to velskabte tvillingepiger efter et fint graviditetsforløb og en fødsel uden komplikationer,« lyder det videre i udtalelsen.

B.T. har fra fem af hinanden uafhængige kilder kendskab til, at Holch Povlsen-parret under Bestsellers stort anlagte 2019-julefrokost lørdag den 16. november - en julefrokost der havde Sofie Linde som vært - sammen gik på scenen i Messecenter Herning og dels takkede for den varme og støtte, de var blevet mødt med efter tragedien i april; dels proklamerede foran de flere end 1.000 medarbejdere, som deltog i festen, at Anne Holch Povlsen var gravid og ventede tvillinger.

Før parret gik op på podiet, blev medarbejderne ifølge B.T.s oplysninger bedt om at holde deres telefoner i lommen af den årsag, parret nu selv har bekræftet.

Anders Holch Povlsen og hustruen Anne mistede tre af deres da fire børn ved ét af flere terrorbombeangreb, der fandt sted i Sri Lanka i april sidste år.

»Tabet af vores elskede børn Alma, Agnes og Alfred er helt ubegribeligt,« lød det under begravelsen, da præsten Arne Holst-Larsen læste en gribende sms op fra parret.

Mindst 253 mennesker mistede livet ved angrebene i Sri Lanka, mens flere hundrede blev sårede.

Tre af Bestseller-ejerens fire børn mistede livet, da bomberne - udløst af terrorister - eksploderede midt i den travle morgenmadsbuffet på luksushotellet Shangri-La i Sri Lankas hovedstad Colombo, hvor Holch Povlsen-familien holdt påskeferie.

I en annonce, der efterfølgende blandt andet blev bragt i Århus Stiftstidende, takkede Anne og Anders Holch Povlsen sidste år for den medfølelse og omsorg, de var blevet mødt med efter tabet af de tre børn:

'Vi vil gerne udtrykke vores dybfølte taknemmelighed for den hjertevarme, omsorg og støtte, vi har modtaget efter tabet af vores tre elskede børn, Alma, Agnes og Alfred. Vi er dybt bevægede over de mange betænksomme og kærlige kondolencer, hjertelige tanker, tegninger og omsorgsfulde hilsner, der er blevet sendt til os fra nær og fjern. Det rører os dybt og giver os styrke, der vil hjælpe os fremover,' lød det i annoncen.

Anders Holch Povlsen er administrerende direktør i den verdensomspændende tøjkoncern Bestseller A/S, som hans forældre, Troels Holch Povlsen og Merete Bech Povlsen, stiftede i 1975.

Siden da er koncernen vokset til Danmarks største af slagsen.

Bestseller A/S har omkring 2.780 butikker i 70 lande og 17.000 medarbejdere.