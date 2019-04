DSB kan ikke afvise, at der venter en ny strejke rundt om hjørnet.

Det sker, efter et hav af danskere mandag vågnede op til, at store dele af togtrafikken øst for Odense var lammet på grund af en arbejdsnedlæggelse.

Men selvom DSB har sat et krav om, at togdriften skal være normal igen tirsdag morgen, så har de ikke fuld kontrol over situationen.

Frygter I, at der i morgen eller inden for den kommende tid kan komme en ny arbejdsnedlæggelse?

»Det er i hvert fald svært at gå ud og afvise, at det kan ske,« siger Tony Bispeskov, der er informationschef hos DSB, til B.T. og fortsætter:

»I dag (mandag, red) vidste vi jo heller ikke med sikkerhed, at det ville ske, selvom der var sendt en anonym pressemeddelelse ud.«

Det var tidligt mandag morgen, at togkaosset startede, da DSB’s loko- og togførere nedlagde arbejdet.

Det betød, at der hverken kørte S-tog i Storkøbenhavn eller fjern- og regionaltog øst for Odense.

Sådan så det ud foran Hovedbanegården i København mandag morgen. Foto: Philip Davali Vis mere Sådan så det ud foran Hovedbanegården i København mandag morgen. Foto: Philip Davali

Og informationschefen kan da heller ikke afvise, at nogle danskere kan vågne op til nyt togkaos tirsdag.

»Vi aner ikke, hvem der stod bag. Så derfor kan jeg heller ikke vide, om der er nogle, der kan finde på at gøre det igen i morgen. Men vi har ikke nogen indikationer på det,« fortæller Tony Bispeskov.

Mandag afgjorde arbejdsretten så, at arbejdsnedlæggelsen i DSB er overenskomststridig. I den forbindelse blev DSB’s ansatte også pålagt at genoptage arbejdet senest tirsdag morgen.

Striden skyldes uenighed mellem DSB og de ansatte om de fremtidige ansættelsesforhold, herunder løn og arbejdstid.

Foto: Philip Davali Vis mere Foto: Philip Davali

Samtidig har DSB fremsat et ønske om at skære markant i antallet af tillidsrepræsentanter.

Dansk Jernbaneforbund har fra start afvist, at de har noget med strejken at gøre.

DSB slår samtidig fast, at de vil vil være hurtigt ude, hvis der skulle ske en ny arbejdsnedlæggelse.

»Hvis det sker noget mod forventning, så sørger vi for at informere så hurtigt som muligt,« afslutter Tony Bispeskov.