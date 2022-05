Har du været nærkontakt til en, der er smittet med abekopper, vil du blive tilbudt en vaccine af Sundhedsstyrelsen.

Det oplyser Bolette Søborg, overlæge og enhedschef i Sundhedsstyrelsen, til DR Nyheder.

»Sundhedsstyrelsen vil tilbyde en vaccine til personer i nær kontakt med den smittede. Vaccinen skal gives, efter at man er blevet eksponeret for smitten og skal reducere risikoen for et alvorligt forløb,« siger Bolette Søborg.

Meldingen kommer, efter to personer i Danmark er bekræftet smittet med virussen.

Det er vaccinen fra firmaet Bavarian Nordic, som skal bruges til at vaccinere de nære kontakter.

Det er fra samme virksomhed, at Tyskland har bestilt 40.000 vaccinedoser mod abekopper. I de kommende uger og måneder vil den danske virksomhed producere flere doser, så man kan møde efterspørgslen fra andre lande, der ligeledes har efterspurgt vaccinen.

Vaccinen er godkendt til brug mod kopper i Danmark, men ikke til abekopper.

Det forhindrer dog ikke, at den godt bruges mod den konkrete smitte, vurderer Sundhedsstyrelsen. De tilføjer også, at det bliver læger med speciale i infektionsmedicin, der skal ordinere vaccinen.

