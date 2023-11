Frygten har spredt sig i Herning, efter der i ugens løb har været to mislykkede kidnapningsforsøg.

Så meget, at flere hundrede kvinder nu går sammen og hjælper hinanden hjem fra nattens mulm og mørke.

Det sker i en Facebook-gruppe, hvor man som kvinde i den jyske by kan søge et lift hjem eller finde en at følges med.

Gruppen blev oprettet af 31-årige Maria Romvig Kristensen, efter det i weekenden kom frem, at der på fem dage er to kvinder i Herning, der er blevet forsøgt tvunget ind i en bil.

Ved du noget om sagen? Så vil B.T. gerne høre fra dig. Skriv en mail på sebj@bt.dk. eller sms på 31106279.

Selv er Maria Romvig Kristensen fra Herning, og da hun læste om de to kidnapningsforsøg, følte hun, at der skulle gøres noget.

»Det er nok en type Facebook-gruppe, som altid burde have været der, fordi der jo også normalt er utryghed. Men nu var der ingen vej udenom,« siger Maria Romvig Kristensen til B.T.

Derfor oprettede hun gruppen 'Herning – Kom Sikkert Hjem', hvor der er i skrivende stund er 268 medlemmer.

Maria trykkede 'opret' fredag eftermiddag, og allerede natten til lørdag var der flere herningensiske kvinder, som gennem gruppen aftalte at tage gåturen fra midtbyen hjem.

»Jeg tilbød også et lift derinde og kørte tre kvinder hjem i løbet af natten. De blev selvfølgelig glade for at kunne blive kørt sikkert hjem,« siger Maria Romvig Kristensen.

Og sikkerhed er det vigtigste.

Derfor har Maria Romvig Kristensen også valgt at træffe en kontant beslutning: Der kommer ikke én eneste mand ind i Facebook-gruppen.

»Lige nu ved vi kun, at det er to mænd, der står bag det her. Så for en sikkerheds skyld har vi kun piger derinde. Så føler alle sig sikre,« siger hun.

Det første kidnapningsforsøg fandt sted den 29. oktober på H.P. Hansens Vej i Herning.

Her blev en 22-årig kvinde antastet af to mænd i en bil, som forsøgte at få hende med. Hun gjorde dog modstand og slap væk.

Natten til fredag klokken cirka 00.50 var den så gal igen.

Her kom en 18-årig kvinde gående ad Th. Nielsens Gade i Herning.

»Mens hun går der alene, kommer der en bil kørende op ved siden af hende. Der er to mænd, der tager fat i hende og forsøger at få hende med ind i bilen,« udtalte politiassistent i lokalpolitiet i Herning, Henning Præstegaard, til Ritzau.

Den unge kvinde gjorde kraftigt modstand, og det lykkedes hende at komme fri og slippe væk. Til politiet har hun fortalt, at der var tale om to mænd, som begge var mellem 25 og 30 år gamle. De var brune i huden – den ene havde fuldskæg.

Henning Præstegaard fortæller, at der foregår en intensiv efterforskning, og samtidig er patruljeringen i byen også skruet i vejret.

Efterforskningsmæssigt er politiet blandt andet i gang med at sikre eventuel videoovervågning, som kan bidrage til opklaringen. Den 18-årige kvinde skal desuden afhøres igen.