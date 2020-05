Søren Fibiger Olesen går i foråret 2021 af som formand for Krifa efter to årtier.

Det skriver fagbevægelsen i en pressemeddelelsen, hvor de tilføjer, at beslutningen kommer efter længere tids overvejelse.

'Det er rette tid til nye øjne og kræfter på posten,' siger 62-årige Søren Fibiger Olesen og fortsætter:

'Jeg har været formand i næsten 20 år, og Krifa er et godt sted både i forhold til bestyrelse, ledelse og udvikling.'

Med fratrædelsen går jagten nu ind på kandidater til at blive Krifas næste politiske leder. Ifølge Krifas vedtægter kan kandidater opstilles inden februar 2021.

'Der skal gerne være god tid til at finde og opstille kandidater. Målet er at nå frem til én kandidat til posten. Det tager tid at finde den helt rigtige profil til at fortsætte Krifas mission om at fremme god arbejdslyst hver dag for medarbejdere, medlemmer og samfund,' lyder det fra Søren Fibiger Olesen i pressemeddelelsen.

Der er tre måder, kandidater kan opstilles på, skriver Krifa.

Det kan både være regionsbestyrelserne, hovedbestyrelsen og grupper af medlemmer, der opstiller kandidater.