Livemusikken har stået på standby i to år, og musikere over hele verden har trippet for at få lov til at se deres fans i øjnene igen.

Det er ingen undtagelse for et af Danmarks største bands, som nu får lov til at tage revanche.

The Minds of 99 annoncerer nemlig, at bandet de kommende måneder vil tage på deres første tour efter covid-19.

Om 11 dage spiller de i et udsolgt Parken i København, og derefter vil de besøge seks danske byer, hvor Aalborg er det næstsidste stop. Det skriver Aalborg Konges & Kultur Center i en pressemeddelelse.

»Vi har som band været vant til at spille utrolig meget, alle de år vi har eksisteret. Nu har vi ikke spillet i to år! Vi savner vores publikum helt sindssygt meget. Det er live vores musik lever allermest og det er dér, sangene for alvor giver mening,« siger forsanger Niels Brandt til Aalborg Konges & Kultur Center og fortsætter:

»Udover det så skal livemusikken som helhed i gang igen og det vil vi fanme gerne med til. Vi savner landevejen utroligt meget.«

Infinity Action Touren, som den hedder, rammer Aalborg 3. februar 2022 og afholdes i Gigantium.

Billetterne bliver sat til salg her fra 3. september, og kommer resten af turen til at ligne Københavns fuldt bookede Parken, kommer The Minds of 99 nok til at spille for fyldte sale.