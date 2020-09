Det blev sat i værk som et godt tilbud til de rejsende til og fra Københavns Lufthavn.

Men tilbuddet viste sig at være lidt for godt.

For det var ikke kun de rejsende, som nød godt af, at man kunne blive testet for coronavirus i Københavns Lufthavn uden at bestille tid – i modsætning til de øvrige testcentre. Med timelange køer i lufthavnens testcenter som resultat.

Det får nu Region Hovedstaden til at slå bremsen i, skriver TV 2 Lorry.

Fremover skal du kunne fremvise en gyldig billet eller have bestilt tid for at kunne blive testet i lufthavnen.

Ændringen bliver lavet efter en ret afslørende brugerundersøgelse.

Da Region Hovedstaden spurgte 1.500 borgere i lufthavnens testkø, viste det sig nemlig, at to tredjedele af dem slet ikke var rejsende.

En af dem, der undrede sig over de lange ventetider i lufthavnen var Poul Jensen, som måtte stå i kø i tre timer, før det blev hans tur til at få den ønskede coronatest efter en tur til Dubai.

»Det kan folk med børn jo for eksempel ikke stå og vente på. Der var mange, der måtte forlade køen, fordi det simpelthen tog for lang tid. Det er jo en joke,« sagde Poul Jensen til B.T. om oplevelsen.

Det er dog stadig muligt at blive testet i Københavns Lufthavn, selvom du ikke er rejsende, men nu kræver det en tidsbestilling – præcis som det er tilfældet i de andre testcentre.

Størstedelen af testkapaciteten er reserveret de rejsende, men i første omgang er der afsat 1.000 tider om dagen til danskere, som har bestilt tid.

I perioder med få rejsende kan der blive lagt flere tider ud til ikke-rejsende borgere, som bestiller tid.