Danske Bank får nu for første gang i ti år flere kunder, end de mister. Det skriver Finans.

Det er Voxmeter, som også gør sig i politiske meningsmålinger, som har lavet en opgørelse over kundeantallet i Danmarks 20 største banker.

Helt konkret har de fundet ud af, at Danske Bank har øget antallet af kunder med 14.061. Voxmeter baserer det på cirka 154.000 interview med borgere fra 1. januar 2022 og frem til 30. april 2023.

»Holdningen til Danske Bank er ved at ændre sig fra forudindtaget negativ til at være lidt mere positiv. Banken fremstår derfor i stigende grad mere attraktiv end for bare et år siden,« siger Christian Stjer, administrerende direktør i Voxmeter, til Finans.

I alt er 22,3 procent af danskere over 18 år nu kunder hos Danske Bank. For et år siden var tallet 22,1 procent.

Danske Bank har været genstand for en del møgsager, hvor især skandalen om den manglende hvidvaskningskontrol i den bankens filial i Estland har fyldt meget. Alt i alt har det tegnet et negativt billede af Danske Bank, som Voxmeters direktør nu mener er på retur.

Omvendt går det dårligt for Nordea.

Nordea har ifølge Voxmeter mistet knap 16.000 kunder det seneste års tid.