Natten til søndag havde brandvæsen og politi ualmindelig travlt i Herlev. Syv brande opstod inden for få timer rundt omkring i byen, og det resulterede blandt andet i, at et dagplejehus blev brændt halvt ned.

Nu reagerer Herlevs borgmester, Thomas Gyldal Petersen (S), så for alvor efter halvandet døgn, hvor han har været ‘rasende’.

Over for Berlingske antyder Thomas Gyldal Petersen nemlig, at brandene er del af et mønster, man har set i Herlev de senere år.

Her har der været flere tilfælde af hærværk på skoler, legepladser og andre kommunale institutioner, ligesom der har været lignende containerbrande og skyderier.

Thomas Gyldal Petersen (S), Herlev, Borgmester Foto: Bjarke MacCarthy/Socialdemokrati

Borgmesteren taler om en gruppe utilpassede unge, som også sælger hash på en stadig mere synlig måde, hvilket har givet anledning til et stigende antal ‘konfrontationer’.

»Vi har udvidet antallet af vores professionelle vagter ved kommunens bygninger som en konsekvens af brandene. På lidt længere sigt overvejer vi at øge selve overvågningen omkring en række kommunale bygninger,« siger Thomas Gyldal Petersen til Berlingske.

Vagterne skal blandt andet ses som udtryk for, at man har en opfattelse af, at når der lægges pres på de utilpassede unge, så kommer der er en reaktion i form af hærværk mod de kommunale institutioner.

Politiet meldte søndag, at de efterforsker bredt, men at de arbejder ud fra en teori om, at der er en sammenhæng mellem brandene, ligesom man mener, de er påsat.

Vestegnens Politi vil nu øge tilstedeværelsen i Herlev, ligesom SSP vil være meget aktive de kommende dage.

Thomas Gyldal erklærer sig ‘vred’ over brandene og siger, at der nu ‘må og skal ske noget’.