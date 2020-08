I syv år har Sebastian kaldt Jens Erik Mathiesen for far. Onsdag skulle de have taget afsked med hinanden.

Det fik Jens Erik Mathiesen at vide tirsdag morgen, da han åbnede et brev fra Guldborgsund Kommune. Beskeden var kort og klar: Dagen efter skulle Sebastian flytte.

Med én dags varsel skulle den syvårige dreng forlade den plejefamilie, han har boet hos, siden han var tre måneder gammel. I stedet skulle han placeres på et opholdssted. En beslutning, som Jens Erik Mathiesen ikke forstår.

»Så sent som på et møde i fredags var kommunen og jeg enige om, at hvis Sebastian skulle flyttes, skulle det ske i god ro og orden.«

Ifølge brevets instrukser skulle plejefar og -søn onsdag 19. august kl 11.30 møde på en adresse i Nykøbing Falster. Jens Erik Mathiesen skulle medbringe Sebastians 'vigtigste ejendele', derefter ville de få 30 minutter til at sige farvel. Eller som kommunen skriver: »Du overdrager Sebastian til personalet og forlader Mælkevejen senest kl. 12.«

Det var langtfra en flytning i god ro og orden, som Guldborgsund Kommune lagde op til. For den måde at flytte et barn på trækker spor langt ind i voksenlivet, siger Inge Bryderup, der er professor i socialt arbejde på Aalborg Universitet og forsker i anbringelser af børn.

Hun ved, at det er voldsomt at fjerne et barn uden grundig forberedelse – af netop barnet.

»Barnet bliver revet op med rode, både i forhold til familie, skole og kammerater. Det mister tillid til de voksne og får sværere ved at skabe gode relationer også som voksen. Flytningen får både følelsesmæssige og sociale konsekvenser,« siger hun.

Plejefar Jens Erik Mathiesen står til at miste sin plejesøn Sebastian. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Plejefar Jens Erik Mathiesen står til at miste sin plejesøn Sebastian. Foto: Bax Lindhardt

I absolut sidste sekund ændrede Guldborgsund Kommune sin beslutning og sendte plejefamilien på endnu en følelsesmæssig rutchetur. En beslutning, vi vender tilbage til.

Ifølge Inge Bryderups forskning bliver flere og flere behandlingskrævende børn anbragt i plejefamilier.

»I en tredjedel af tilfældene slutter opholdet uplanlagt,« siger hun.

Det ved Jens Erik Mathiesen bedre end nogen. For tre år siden var han plejefar til tre børn. To fra Vordingborg Kommune og Sebastian fra Guldborgsund Kommune. Alle tre blev anbragt i plejefamilien som spæde, så familien Mathiesen er den eneste familie, de har kendt.

Sagen kort De to ældste plejebørn blev fjernet fra familien, fordi den ældste plejedatter under en børnesamtale havde fortalt sine sagsbehandlere, at hendes plejefar have taget hende i armen og låst hende inde. På den baggrund anmeldte Vordingborg kommune Jens Erik Mathiesen for vold, fjernede børnene og placerede dem på to forskellige institutioner. Efter at have afhørt både børnene, plejeforældrene og sagsbehandleren, frafaldt politiet sigtelsen. Alligevel fastholdt kommunen, at plejebørnene ikke skulle tilbage til plejefamilien.

22. marts i 2018 sendte Jens Erik Mathiesen uanende de to ældste plejebørn i skole. Men de kom aldrig hjem igen. For Vordingborg Kommune hentede børnene fra skole og flyttede dem – uden at familien var orienteret, uden at børnene var forberedte, og uden at familien fik mulighed for at tage afsked med plejebørnene. En historie, som B.T. tidligere har skrevet om.

Dengang sagde psykolog Inger Thormann, der i 30 år har arbejdet med anbragte børn på Skodsborg Observationshjem og er forfatter til flere bøger om fjernelse af børn:

»Plejeforældrene har været som forældre for børnene. At flytte dem, som det er sket, er at gøre børn fortræd. Det tager tid at flytte en følelsesmæssig tilknytning. Man kan ikke lave en 'god overførsel på under 14 dage',« mener hun.

Ifølge professor Inge Bryderup er der generelt rykket mere tvang og konsekvens ind i den danske sociallovgivning og forvaltning. En tendens, der kun ser ud til at blive forstærket, når regeringen i efteråret forventes at fremsætte Barnets Lov, der vil give kommunerne mulighed for at anbringe endnu flere børn uden for hjemmet.

Inge Bryderup mener at en flytning af et barn skal ske så skånsomt som muligt.

»Det er vigtigt, at børn forstår, hvad der foregår. Det er meget banalt, og derfor er det svært at forstå, at det meget ofte ikke sker.«

For tre år siden bestod Jens Erik Mathiesens familie af hans kone, hans fire voksne, biologiske børn og de tre plejebørn. Her er han omgivet af de biologiske børn. ARKIV Foto: Bax Lindhardt Vis mere For tre år siden bestod Jens Erik Mathiesens familie af hans kone, hans fire voksne, biologiske børn og de tre plejebørn. Her er han omgivet af de biologiske børn. ARKIV Foto: Bax Lindhardt

I Sebastians tilfælde fastholdt Guldborgsund Kommune tilbage i 2018, at han forsat skulle blive i plejefamilien. Intet tyder på, at kommunen har været utilfredse eller utrygge ved Jens Erik Mathiesens arbejde som plejefar. Som kommunen sluttede sit brev til ham:

»Vi takker for et godt samarbejde og håber, at Sebastians flytning til et andet bosted også bliver kendetegnet af dette.«

Grunden til, at kommunen vil flytte Sebastian, er, at Ankestyrelsen har inddraget Jens Erik Mathisens plejetilladelse. En afgørelse, som plejefaren har indbragt for Ombudsmanden, der i øjeblikket er i gang med at behandle sagen.

Derfor blev han tirsdag morgen mere end overrasket over, at Guldborgsund Kommune valgte at flytte Sebastian, før Ombudsmanden har behandlet sagen, og uden at den syvårige på nogen måde var forberedt.

B.T. kontaktede Guldborgsund Kommune for at få svar på to spørgsmål:

Hvorfor Sebastian skal flyttes, før Ombudsmanden har behandlet sagen? Og hvorfor sker flytningen sker, uden at Sebastian er forberedt på den?

Sent tirsdag eftermiddag trak Guldborgsund Kommune i land og vendte tilbage med følgende svar:

»Tidligere i dag er det besluttet at afvente Ombudsmandens behandling af sagen. Plejefar skulle gerne have fået besked om dette,« skriver kommunens centerchef på Center for Familie & Forebyggelse, Mads Larsen, til B.T.

Men det var B.T., der overbragte nyheden til Jens Erik Mathiesen.

11 minutter senere – og mindre end 20 timer før Jens Erik Mathiesen og Sebastian skulle sige farvel – tikkede endnu en besked fra kommunen ind i hans mailboks:

»Jeg vil da lige understrege, at det så også betyder, at overleveringen i morgen er aflyst.«

Dermed er flytningen af Sebastian udsat. Det var en lettet, men træt Jens Erik Mathiesen, B.T. tirsdag aften fik fat i:

»Det rammer hårdt. Kommunen råber 'ulven kommer', og så kommer de ikke alligevel. Jeg lever i evig stress.«