En kvinde, der er i 60'erne, blev forleden ringet op af en medarbejder fra Danske Spil, der spurgte, om hun havde tjekket sin mail.

Det havde hun ikke.

Medarbejderen kunne derefter fortælle kvinden, som bor i Ishøj, at hun var den heldige vinder af intet mindre end 6.000.050 kroner. Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

»Jeg har kun computer på arbejdet, og har netop et abonnement, så jeg ikke behøver at holde øje med min kupon. Derfor kom det som en total overraskelse,« fortæller kvinden.

Hun har spillet den samme kupon i ni år, og den række, hun havde syv rigtige på, var en kombination af familiens fødselsdatoer.

»Det, synes jeg, giver noget ekstra. At det sådan er en familieoplevelse. Jeg er så glad, at jeg næste ikke kan være i min krop,« fortæller den glade vinder til Danske Spil.

Videre fortæller hun, at hun lige har været ude at shoppe:

»Man får jo helt sved på panden af at gå sådan og svinge med kortet. Det er normalt ikke noget, jeg kunne finde på at gøre, men det skulle da lige prøves,« siger hun med et grin og fortsætter:

»Vi har altid knoklet for vores penge og har aldrig prøvet at have millioner på bankbogen. Så man bliver altså lidt rundtosset. Og selvom jeg nu har købt lidt smykker, tasker og vintertøj, så skal alle pengene jo ikke soldes op.«

Efter hun havde fået opringningen om gevinsten fra Danske Spil, ringede hun til sin mand og bad ham om at skynde sig hjem – uden at fortælle ham hvorfor.

»Vi var hele familien samlet med børn og børnebørn og mine svigerforældre. Og jeg kan love dig for, at tårerne trillede rundt omkring. Vi var bare så glade, fortæller hun.

Samtidig forklarer hun, at familien de seneste år har været igennem en del modgang med rigtig meget sygdom og sorg:

»Mine børn sagde til mig: 'Mor, du har været så stærk for os alle sammen. Nu skal du forkæles. Det er virkelig velfortjent'. Det blev jeg da rørt over,« forklarer kvinden.

Både børn og børnebørn skal have del i gevinsten, fortæller hun, og drømmen er også at invitere hele familien på en længere rejse. Det bliver dog nok først muligt på den anden side af coronakrisen.

En anden del af gevinsten har hun også valgt at give videre til gode formål:

»Da der var Knæk Cancer forleden, gav vi 25.000 kroner, og vi støtter også Hjerteforeningen. Derudover har vi tre børn i Afrika, som vi sender penge til, og mon ikke jeg kan finde på noget mere nu,« fortæller den nyslåede millionær.