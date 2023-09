Det skal være sværere for studerende med lange fingre at stjæle fra underviserne på Københavns Universitet.

I mandags kom det frem, at universitet har politianmeldt en studerende på farmaceutuddannelsen for på listig vis at have stjålet og solgt eksamensopgaver og svar til andre studerende gennem en længere periode.

Over for B.T. understregede prodekan for uddannelse på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, Jørgen Kurtzhals, at det er en sag, de ser på med både stor alvor og ærgrelse.

»Grundlæggende havde vi gerne være sagen foruden, og vi er ærgerlige over at være blevet udsat for en kriminel handling,« lød det fra prodekanen.

Og derfor har universitetet nu indført flere tiltag, der forhåbentligt skal forebygge, at de igen bliver udsat for kriminelle handlinger.

»I forlængelse af den her sag har KU-IT gennemført en række tiltag for at forbedre it-sikkerheden. Vi kommer derudover til at køre en kampagne på farmacistudiet, hvor vi gør de studerende opmærksomme på konsekvenserne ved eksamenssnyd,« siger Jørgen Kurtzhals og fortsætter:

»Vi vil selvfølgelig også have vores øjne stift rettet mod eksaminerne og se efter uregelmæssigheder der.«

Det er uvist, hvor stort omfanget af den pågældende studerendes kriminelle sidegesjæft har været.

Og da sagen for nuværende er overdraget til Københavns Politi, kan universitetet ikke oplyse om, hvor mange studerende, der er involveret i snyderiet, hvor længe det er foregået eller hvor mange penge, den pågældende studerende har tjent på salget.

Ifølge B.T.s oplysninger har den pågældende studerende dog haft en fortræffelig forretning på at sælge eksamenssvar til sine medstuderende - og har været i gang siden 2021.

Det kan Københavns Universitet dog hverken be- eller afkræfte.

»Vi kan ikke udelukke, at der dukker yderligere op i den her sag, men vi har oplevelse af, at vi har fået afdækket sagen grundigt og inden for de muligheder, vi har. Der kan i forbindelse med en decideret straffesag selvfølgelig opstå nye forhold, som KU så kan og skal reagere på,« tilføjer prodekanen.

Foruden politianmeldelsen af den pågældende studerende, er der ifølge prodekanen også rejst flere disciplinærsager mod en række studerende i forbindelse med sagen.

Det er nu op til Københavns Politi at vurdere, om der skal rejses sigtelse mod den pågældende studerende.