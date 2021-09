Sygeplejerskernes kamp for en højere løn og bedre arbejdsvilkår har stået på længe.

Nu får det økonomiske konsekvenser for flere af de sygeplejersker, der har deltaget i arbejdsnedlæggelsen, oplyser Dansk Sygeplejeråd i en pressemeddelse.

Det sker efter, at Arbejdsretten i sidste uge pålagde sygeplejerskerne at vende tilbage til arbejdet.

Alligevel har sygeplejersker forskellige steder i landet nedlagt arbejdet – typisk af en times varighed.

De sygeplejersker, der den seneste uge har deltaget i overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, skal betale en bod på enten 56 eller 86 kroner per nedlagt arbejdstime.

Det er blevet fastsat af Arbejdsretten.

Sådan ser bøderne ud til sygeplejerskerne Sygeplejerskerne, der deltog i overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, før Arbejdsrettens pålæg om at genoptage arbejdet og holde det normaliseret torsdag den 9. september, skal betale 56 kroner per nedlagt arbejdstime.

Sygeplejersker, der deltog efter påbuddet, skal betale 86 kroner per nedlagt arbejdstime.

Derudover kan alle sygeplejersker, der har deltaget i de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, trækkes i løn svarende til de timer, som de har været væk fra arbejdet.

»Vi har videreformidlet Arbejdsrettens pålæg til vores medlemmer, og vi understreger endnu en gang, at de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser er noget, vi klart må tage afstand fra, og det må stoppe nu,« siger Grethe Christensen, Dansk Sygeplejeråds formand, i pressemeddelelsen.

»Der er hårdt brug for bedre løn og arbejdsvilkår i sundhedsvæsenet. Det kæmper vi også for i Dansk Sygeplejeråd, men det skal ske med lovlige midler og ikke overenskomststridige aktioner,« fortsætter hun.

Arbejdsnedlæggelserne er sket som følge af et politisk indgreb i slutningen af august, der afsluttede en ti uger lang strejke.

Sygeplejerskerne havde afvist den overenskomst, der var blevet aftalt på det offentlige område, og som siden blev vedtaget ved lov.

En overenskomst, der gav sygeplejerskerne en lønstigning på 5,02 procent over de næste tre år.