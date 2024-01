Strejken fik ingen driftsmæssige konsekvenser og passagererne skulle pakke, som om intet var hændt.

Det var meldingen fra Københavns Lufthavn onsdag aften, da bagagefirmaet Aviator strejkede.

Medarbejderne har siden genoptaget arbejdet, men 20-årige Mie Mørkedahl tænker, at hun måske alligevel skulle have taget sine forholdsregler.

Da hun og 15 andre unge danskere landede i den vietnamesiske hovedstad Hanoi, var der nemlig ingen bagage, der var kommet med dem.

Mie Mørkedahl og veninden Kiristine må starte deres rejse uden bagage. Foto: Privatfoto Vis mere Mie Mørkedahl og veninden Kiristine må starte deres rejse uden bagage. Foto: Privatfoto

»Det er simpelthen bare træls,« siger hun, da B.T. fanger hende på en telefonforbindelse fra Hanoi.

»Det var særligt presset tidligere, men vi er jo allesammen indforstået med situationen nu,« fortsætter Mie Mørkedahl.

Lørdag er gruppens kufferter ankommet på deres hostel i Hanoi.

Men da Mie Mørkedahl og resten af gruppen var landet savnede de rejsende information om, hvornår hun kunne forvente at få sin bagage i hænderne igen.

I Hanoi lufthavn kunne de ikke tracke hendes bagage, og da de ringede til Turkish Airlines, som de fløj med, var der heller ingen information at hente.

Faktisk kom den eneste pålidelige information fra et såkaldt AirTag. Et lille sporingsapparat, man kan ligge i sine ejendele for at holde styr på, hvor de er.

I to til tre timer endte de også med at sidde i lufthavnen i Hanoi.

»Vores buschauffør stod bare og ventede på os uden at vide, hvor vi blev af,« fortæller Mie Mørkedahl.

Pressevagt i Københavns Lufthavn, Julie Pi Boll, fortæller til B.T. onsdag, at der under strejken i alt blev sendt fem fly afsted uden bagage.

»Der arbejdes på hurtigst muligt at eftersende bagagen til de berørte passagerer. Det er handlingselskabets opgave, og passagererne skal derfor kontakte deres handlingselskab for konkrete oplysninger om eftersendelsen af deres bagage,« siger hun.

Dog kan lufthavnen godt forstå Mie Mørkedahl og hendes medrejsende er ærgerlige over situationen.

»Vi kan naturligvis sagtens forstå, at det er frustrerende at stå uden bagage, og vi beklager, at det har været tilfældet for en række passagerer i går i forbindelse med strejken. Vores udmelding om den driftsmæssige påvirkning henviste til, at flyene trods strejken generelt set afgik uden større forsinkelser fra Københavns Lufthavn,« siger Julie Pi Boll.

De 16 unge mennesker rejser med Jysk Rejsebureau rundt i Vietnam, Cambodia og Thailand de næste seks uger, alle er de i alderen 18-24 år.