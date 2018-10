Der var noget nær vinterlignende forhold i går formiddag, efter temperaturerne faldt med godt 10 grader natten til fredag. Men allerede i dag kan danskerne se frem til sol og lidt lunere temperaturer.

»Det kan ende med at blive en rigtig dejlig solskinsdag for de fleste,« siger Henning Gisselø, vagthavende ved DMI.

Langt de fleste danskere vil opleve, at det er overskyet, når de står op, og at det måske endda små-regner. Men det er allerede begyndt at klare op i Nordvestjylland, og som dagen skrider frem, vil solen brede sig til resten af landet.

»Så man skal bare have lidt tålmodighed. Det kan måske godt tage lidt tid, men de fleste skal nok få solen at se i løbet af dagen,« siger Henrik Gisselø.

Tørre kornmarker i solskin ved Ferslev syd for Aalborg, torsdag 7. juni 2018.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Tørre kornmarker i solskin ved Ferslev syd for Aalborg, torsdag 7. juni 2018.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det handler dog om at finde den helt rigtige placering, hvis man vil have bare lidt sved på panden på grund af solens stråler.

»Det bliver et sted mellem 12 og 14 grader, så det vil opleves meget forskelligt, alt efter hvor man befinder sig. Sidder du et vindstille sted, hvor solen skinner, kan det blive en rigtig dejlig dag. Men står du i blæsten, vil det ikke opleves meget bedre, end det var i går.«

Den lille opblomstring vejret varer dog ikke ved.

Fra midten af næste uge står den igen på nattefrost.