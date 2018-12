Efter at en underviser på Copenhagen Business School har følt sig krænket over sangen 'Den danske sang', tager ledelsen nu bladet fra munden.

Det sker efter at flere politikere, herunder statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har taget afstand fra sagen, der førte til, at underviseren fik en undskyldning af viceinstitutleder på CBS' afdeling for ledelse, politik og filosofi, Mads Mordhorst.

CBS har onsdag middag udsendt en pressemeddelelse med en ganske kort kommentar til sagen.

'CBS dropper ikke Højskolesangbogen. CBS er et mangfoldigt universitet med plads til forskellige meninger, højt til loftet og fri debat. Åben dialog som et middel til intellektuelt fremskridt og indsigt er en del af CBS’ DNA. Gensidig respekt er samtidig afgørende,' siger rektor på CBS Per Holten-Andersen i et skriftligt svar.

En kvindelig forsker blev stødt over sangen 'Den danske sang er en ung blond pige'. Kan du forstå hende?

B.T: ville gerne have stillet rektoren opfølgende spørgsmål, blandt andet om hvor det skulle have været på tale, at CBS dropper Højskolesangbogen, ligesom vi gerne ville have talt med bestyrelsesformand Karsten Dybvad. Meldingen fra CBS' kommunikationsafdeling lyder dog, at ingen af dem stiller op til interview.

Det er heller ikke lykkedes B.T. at få en uddybning fra hovedpersonen, Mads Mordhorst.

»Jeg har ikke mere at sige end det, der står på Facebook. Hej,« lød det kort, inden han afbrød telefonopkaldet onsdag formiddag.

‘Jeg er i dag blevet interviewet til Kristeligt Dagblad, og det har ført til en artikel, som er blevet voldsomt vinklet. Jeg kan se, at jeg her er blevet tolket ind i en identitetspolitisk ramme, som jeg ikke deler,’ skrev han tidligere onsdag på Facebook om den artikel i Kristeligt Dagblad, der begyndte debatten.

Episoden om sangen fandt sted for godt et år siden, og Mads Mordhorst siger til at avisen, at det er 'godt med den type konflikter'.