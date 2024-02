Odsherred Rescue Zoo fik i nat blæst taget af deres abehus under stormen Rolf.

Flere aber af racen kapucineraber stak fra huset.

De fleste er fanget, men en hanabe stukket af og kommet udenfor parkens område.

Det skriver Odsherred Zoo Rescue på Facebook.

Personalet har ledt efter den lille abe hele dagen, men de har ikke fanget den endnu.

»Vi er knuste over at stå i denne situation og har brug for jeres hjælp, hvis han skulle forsøge at vandre igen, ligesom Milan. Hvis nogen ser aben, beder vi jer kontakte os,« skriver de videre i opslaget.

Opdateres …