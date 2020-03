Efter stor debat og rekordmange indsigelser har byrådspolitikerne i Plan- og Vejudvalget besluttet at justere det kommende højhusbyggeri kaldet Fredensgård i Silkeborg midtby.

Byggeriet er blevet ændret fra 23 etager og 78 meter til 20 etager og 70 meter. Derudover har politikerne også besluttet at gøre bygningen ud mod Fredensgade tre etager lavere, så den bliver fire etager.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Byrådspolitikerne vil tilmed indrette en tagterrasse på toppen af det gamle torvecenter, hvor der bliver offentlig adgang for borgerne.

Derudover vil Plan- og Vejudvalget have 50 ud af de 200 boliger til at være almennyttige boliger til familier og studerende, og dette forslag henstiller de til økonomiudvalget, som skal tage den endelige beslutning på det punkt.

Gitte Villumsen (V), der er medlem af Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune, synes, det har været en vanskelig proces, men at de ændringer, de har lavet, viser, at de har taget borgerne seriøst.

»Det har været svært, og jeg kan godt forstå, at borgerne synes, at byen ændrer meget karakterer. Jeg ville gerne have haft nogle indvendinger fra borgerne før.«

»Men det, vi har besluttet her til aften, viser, at vi har lyttet til borgernes indsigelser,« siger hun til TV2 Østjylland.

Lars Faarup (S), der også sidder i Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune, er ærgerlig over, at de ikke kunne få skåret mere af højden.

Men han synes også, at de har fået nogle gode ting med til aften.

»Vi ville gerne have haft det væsentligt længere ned end 20 etager. Vi gik efter 15 etager, så det er jeg ærgerlig over. Jeg mener ikke, det er optimalt, men det var det bedste, vi kunne opnå,« siger han til TV2 Østjylland og fortsætter:

»Vi vil gerne være med til at tage ansvar for byens udvikling i stedet for at stille os med armene over kors. Vi er ærgerlige over højden, men synes absolut, der er blevet lyttet til os.«