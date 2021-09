Odense Universitetshospital står overfor en enorm udfordring, når det kommer til deres sygeplejersker.

B.T. har flere gange kunne berette om sygeplejersker, der er presset til det yderste, går grædende hjem fra arbejde og bliver pålagt mange vagter, der ellers ikke ville blive besat.

Og efter B.T.s dækning af sagen skal en splinterny arbejdsgruppe nu til at undersøge afdelingerne på Odense Universitetshospital – med henblik på at sætte konkrete handlinger på hospitalet i gang.

Udfordringen er kendt af ledelsen, og den bliver også set på med stor alvor. Det har Mathilde Schmidt-Petersen, der er sygeplejefaglig direktør på OUH, ad flere omgange bekræftet overfor B.T.

Blandt andet har OUH ligesom resten af sygehusene i landet problemer med at rekruttere og ikke mindst fastholde sine medarbejdere.

»Vi ved alle sammen, at vi ikke kan løse udfordringerne med rekruttering og fastholdelse med et snuptag og samtidig har vi heller ikke tid til at vente på de langstrakte løsninger. Stridens kerne, nemlig grundlønnen, har vi også på OUH meget begrænsede muligheder for at løse,« siger Mathilde Schmidt-Petersen og fortsætter:

»Men vi KAN frigøre mere tid til sygeplejefaglige kerneopgaver. Derfor beder vi nu en taskforce om at anvise ændringer i arbejdsgange, som allerede inden årsskiftet vil kunne mærkes på de sengeafsnit og intensivafsnit, hvor udfordringerne lige nu er størst.«

Den nye arbejdsgruppes opgave kommer altså helt konkret til at bestå i at finde løsninger på de udfordringer, som mange sygeplejersker på hospitalet altså møder hver dag.

Og selvom gruppen endnu ikke er sammensat endnu, så skal den senest 14. oktober aflevere et forslag til direktionen om, hvordan man med nye løsninger kan frigøre mere tid til sygeplejerskerne.

Problemerne med at rekruttere og fastholde sygeplejersker skal desuden drøfte af OUHS fælles medarbejderudvalg 1. oktober.

Som planen er nu, skal den nye arbejdsgruppe nedlægges igen i starten af det nye år, når den er kommet med løsningsforslag til direktionen.