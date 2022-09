Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Enorme prisstigninger har fået konsekvenser for mange familier og mange vender hver en krone for at spare.

Det indebærer blandt andet, at man ikke anskaffer sig et nyt kæledyr. Hos Nordjyllands Dyreinternat vrimler det med så mange katte, at internatet nu er tæt på at måtte afvise flere.

Det skriver TV 2 Nord.

»Vi er fyldt op nu. Vi har allerede flere katte end, hvad vi har plads til, men vi må jo finde pladsen et eller andet sted,« siger Freja Mølgaard, internatmedarbejder ved Nordjyllands Dyreinternat.

Hos Nordjyllands Dyreinternat har man forsøgt alt, blandt andet ved at skrue op for indsatsen på deres sociale medier, hvor de får hundredvis af reaktioner og kommentarer.

Men tæt på ingen af de 50.000 følgere har den store interesse for de pelsede venner.

I Dyrenes Beskyttelse har man allerede taget samtlige af deres afdelinger i brug. Det har man gjort for at huse de mange katte, men selvom langt de fleste katte også er klar til adoption, er det noget, de må se langt efter.

Karina Fisker, der er internatchef ved Dyrenes Beskyttelse frygter, at der kan gå lang tid før familier igen har overskud til at skaffe sig et kæledyr.