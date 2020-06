Store menneskemængder havde 2. pinsedag taget plads ved de populære havnebade i Nordhavn, men det fik ikke Københavns Politi til at uddele bøder.

Og nu forklarer politiet, hvorfor man ikke fandt bødeblokken frem, inden man tirsdag indførte et midlertidigt opholdsforbud ved Sandkaj og Göteborg Plads i Nordhavn.

Det skriver TV 2 Lorry.

På trods af billeder, der viser de mange badegæster, var det dog ikke politiets opfattelse, at forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer blev overtrådt.

»Det er ikke vores vurdering, at folk sad for tæt i store grupper ved Marmorbyen i går. Det var vores vurdering, at de holdt den afstand, som myndighederne anbefaler, siger Peter Dahl, der ledende politiinspektør hos Københavns Politi, til TV 2 Lorry.

Mandag kunne B.T. ligeledes fortælle, hvordan naboer til havnebadene kritiserede politiets indsats 2. pinsedag i Nordhavn.

Ifølge politiets fremgangsmåde i forhold til forsamlingsforbuddet beder man først og fremmest folk om ikke at sidde for tæt for derefter at flytte folk fra hinanden, hvis de ikke selv gør det. Hvis det ikke hjælper, bliver bødeblokken fundet frem.

I en pressemeddelelse indførte Københavns Politi tirsdag klokken 12:30 det midlertidige opholdsforbud ved Sandkaj og Göteborg Plads, der gælder indtil torsdag.