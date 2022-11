Lyt til artiklen

Det har været en mørk uge for Danmarks største aviskoncern med Politiken, Ekstra Bladet og Jyllands-Posten under sig.

Som det ser ud nu, mister 40 medarbejdere i JP/Politikens Hus enten deres job eller bliver flyttet til en underleverandør. Og det har ført til skarp kritik og strejker.

Besparelserne skyldes, at det med stigende priser er blevet dyrere at producerer aviser, samtidig med at salget af dem falder.

Til Finans fortæller koncerndirektør Stig Ørskov, at det handler om at sikre en mere bæredygtig økonomi de kommende år, fordi krisen kan fortsætte længe endnu.

Men blandt medarbejderne er man uforstående over for nedskæringerne, da JP/Politikens Hus har en egenkapital på mere end tre milliarder kroner og præsterer et millionoverskud for dette år, som det ser ud nu. Der har samtidig ikke været plads til større lønstigninger til medarbejderne den seneste tid, skriver Finans.

Stig Ørskov sparer på den ene side blandt medarbejderne, men fastholder på den anden side stadig et mål om at fordoble omsætningen fra 2020 til 2025.

»Vi har stadig en ambition om at udvikle vores digitale aktiviteter og få dem til at vokse. Det vil vi fortsætte med at investere i, for det er helt afgørende for koncernens fremtid. Så der er ingen modsætning mellem at sigte højt og opleve et pres på den økonomiske bæredygtighed her og nu,« siger han.

Samtidig påpeger Finans over for mediechefen, at han selv tjener seks millioner kroner om året, og bestyrelsesformanden tjener én million i honorar.

Det er dog ikke et område, hvor man skal forvente at se besparelser, lyder det.

Stig Ørskov fortæller mediet, at hans honorering er et anliggende for bestyrelsen. Han tjener desuden det samme om andre sammenlignelige direktører, påpeger han.