Fra mandag til tirsdag er der sket et markant fald, hvad angår smitten i Odense-bydelen Vollsmose.

Nye tal fra Odense Kommune viser, at der blot er registreret fem tilfælde de seneste 24 timer. I det forgangne døgn lød tallet på 12 smittede.

Også incidenstallet er faldet.

Det lyder nu på 798,4 pr. 100.000 indbyggere – mandag var tallet 951,5 pr. 100.000 indbyggere.

Tirsdagens incidenstal er dermed en klar kontrast til, hvad man kunne se i weekenden. Her toppede incidenstallet med 973,4.

På baggrund af den udvikling lagde regeringen op til at indføre tvangstest og forsamlingsforbud på to personer i bydelen, erfarede B.T.

Men et flertal i Folketingets epidemiudvalg stemte mandag nej til at tage midlerne i brug. Det meddelte sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

»Som jeg har forstået Folketingets partier i den debat, der har været op til det her møde, mente jeg helt entydigt, at der var et stort ønske fra Folketingets partier bredt set om, at vi skulle slå hårdt, markant og virksomt ned på de lokale udbrud.«

»Nu har vi endda også kig på noget, som vi i regeringen mener, men som altså også er noget, som vores myndigheder har foreslået direkte.«

»Og det er altså et redskab, som Folketinget alligevel, når det kommer til stykket, ikke er klar til at bruge. Det må jeg tage til efterretning, og så må vi bare arbejde videre med de redskaber, vi så har,« sagde han mandag.

Folketingets epidemiudvalg består af 21 folketingsmedlemmer, heraf syv fra Socialdemokratiet.

Grundet de høje smittetal er skoler og dagsinstitutioner i Vollsmose lukket ned.

Derudover har man skruet op for testmulighederne i bydelen, ligesom lokale har iværksat en indsats, hvor de ringer rundt og opfordrer til at lade sig teste.