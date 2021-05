Søndag lukkede Budolfi Sogn ned i Aalborg.

Men det er ikke i selve sognet, problemet ligger, hvis man spørger den socialdemokratiske borgmester i Aalborg Thomas Kastrup-Larsen.

Det skriver TV 2 Nord.

Ifølge ham skal smittekilden nemlig ikke findes i det lokale fitnesscentre eller i skolen – der er en åbenlys motorvej for coronasmitte i den populære festgade Jomfru Ane Gade.

Styrelsen for Patientsikkerhed har også ifølge borgmesteren gjort opmærksom på, at mange af de smittede, der har været skyld i nedlukningen i sogne, har været en tur i gaden.

»Derfor synes jeg ikke, at det giver meget mening, at man ikke kan gå i Aalborg Teater eller på Aalborg Historiske Museum, men stadig kan gå ned og få en meget festlig aften i Jomfru Ane Gade.«

»Vi har brug for et større råderum lokalt eller i samarbejde med staten, så vi får sat ind de steder, hvor det giver bedst mening at lukke ned, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Budolfi Sogn nåede over de tre grænseværdier, der medfører automatisk nedlukning.

Det betyder, at skoler, kulturinstitutioner og fitnesscentre ifølge loven skal forblive lukkede.

Også Vor Frelser Sogn i Aalborg har været lukket siden mandag 24. maj.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed er virussen i fuldt flor blandt de unge. 80 procent af nysmittede er i alderen 16-30 år.

Politiet har beføjelse til at lukke Jomfru Ane Gade ned ved at udstede et opholdsforbud. Så vidt er det dog ikke kommet.

Vagtchef Torben Larsen fortæller dog til TV 2 Nord, at man i den kommende uge vil se på situationen og træffe beslutning.