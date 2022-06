Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En sag om en slange, der efter sigende var forsvundet, har resulteret i alvorlige trusler mod slangens ejer.

»Selvfølgelig er jeg bange for truslerne.«

Sådan siger Lennon Darling Hansen om de beskeder, han har modtaget efter sagen om hans slange.

Men lad os lige spole tiden tilbage til den dag, hvor en person anmeldte, at en slange var løs.

Et billede inde fra campingvognen, hvor slangen ligger. Foto: privatfoto Vis mere Et billede inde fra campingvognen, hvor slangen ligger. Foto: privatfoto

Torsdag 23. juni anmeldte en person til Bornholms Politi, at han havde set en cirka to meter lang slange liggende på bagsmækken af en campingvogn i Rønne.

Slangen tilhørte Lennon, men han var ikke hjemme i sin campingvogn, som han normalt bor i.

»Jeg lå på hospitalet på det tidspunkt,« forklarer Lennon.

Han var blevet akut indlagt på Glostrup Hospital på grund af en kraftigt diskusprolaps i ryggen.

»Jeg var indlagt i fem eller seks dage.«

Lennon var ikke på telefonen, imens han var indlagt. Derfor blev han virkelig overrasket, da han fik beskeden om, at hans slange angiveligt var løs.

Campingvognen hvor Lennon Darlig Hansen og slangerne bor. Foto: Privatfoto Vis mere Campingvognen hvor Lennon Darlig Hansen og slangerne bor. Foto: Privatfoto

»Jeg vidste, lige hvor den var. Den har ikke været ude,« påstår Lennon.

Da Lennon kom hjem til campingvognen, fandt han slangen med det samme i dens terrarie, forklarer han.

Bornholms Politi kan hverken be- eller afkræfte, om slangen har været ude for campingvognen.

'Den slange, der i sidste uge blev set på bagsmækken af en campingvogn i Møllegade i Rønne, er nu fundet inde i campingvognen,' skriver Bornholms Politi i deres døgnrapport.

Dog påstår vidnet, der angiveligt så slangen, at den lå på bagsmækken. Det fortæller vidnet til Bornholms Tidende.

Hele sagen har medført, at Lennon har fået trusler, og folk har opsøgt hans campingvogn.

»Der var en, der skrev, at alle folk i byen hadede mig. Bliv på Sjælland og dø, skrev personen,« forklarer Lennon.

Lennon fortæller, at mange personer har skrevet på Facebook. Men han har på opfordring fra sin mor ikke læst det.

»Her forleden kom der en bil hen til min campingvogn og dyttede.«

»Jeg kiggede ud, og der sad to skaldede mænd foran og en tredje mand bagi. Den ene mand rakte fuck til mig, og ham bagest lod sin finger glide over halsen.«

Lennon fortæller, at bilen igen forlod området, men at han er nervøs for, hvad folk kan finde på.

»Jeg har alle mulige scenarier i tankerne.«

»Når jeg går på gaden, oplever jeg, at folk peger på mig. De hvisker alt for højt, så jeg kan høre, hvad de hvisker,« siger Lennon.