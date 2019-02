En emoji vil gøre det nemmere at tale om menstruation, mener hver anden unge kvinde mellem 18 og 34. Så fra marts kan der endelig blive talt løs om blod, kramper og cravings, når en ny menstruationsemoji bliver tilføjet det populære symbol-alfabet.

Plan International UK, der også står bag undersøgelsen, har siden 2017 kæmpet for, at emoji-biblioteket skulle indeholde en form for symbol på menstruationen, så kvinder nemmere kan tale med hinanden og deres partner om, hvad der sker i kroppen en gang om måneden.

»Der er allerede emojis, der repræsenterer de fleste dele af det normale hverdagsliv, så en mentruationsemoji ville sende et signal om, at menstruationer er helt normatl,« siger kampagneleder for UK Girls' Rights hos Plan International UK, Lucy Russell.

Og deres bønner er nu blevet hørt, således at du fra marts kan sende en lille digital bloddråbe. Men det har ikke været helt nemt at nå dertil, fortæller organisationen.

Foto: Plan International UK

I 2017 fik Plan International UK fremstillet fem bud på emojis: et blodigt hygiejnebind, en livmoder, et par blodplettede trusser, en menstruationskalender og tre bloddråber med hvert deres humør. Og efter en brugerafstemning stod det klart, at de unge kvinder helst ville have trusserne indført.

Det blev dog afvist af The Unicode Consortium, som står bag de internationale emojis.

Så Plan International UK slog sig sammen med NHS Blood and Transplant og foreslog bloddråben, som blev godkendt og altså nu kommer til alverdens telefoner i marts.

»Vi ved, at disse tabuer (menstruation, red.) kan have en skadelig virkning på pigers liv over hele verden. Mange dropper at tage i skole, fordi de risikerer mobning eller uretfærdig behandling, eller de får infektioner på grund af manglende undervisning i menstrationsrelateret hygiejne eller produkter,« siger Lucy Russel.